Neix l’Associació Rodes, per a l’estudi i difusió de la història i la natura de Roses

A Roses acaba de néixer l’Associació Rodes, per a l’estudi i difusió de la història i la natura. «Ens associem perquè estimem tot el patrimoni de la vila, incloent-hi la Ciutadella, el Castrum, el castell de la Trinitat i Falconera, així com els megàlits, la pedra seca, feixes, barraques i carrerades, juntament amb el mar i la muntanya», destaquen els impulsors. Dissabte passat, es va fer la presentació a la Suf dels estatuts inicials per començar les inscripcions dels associats, pas previ per a formar la composició de la junta de govern i endegar un programa d’activitats fruit de les inquietuds i possibilitats dels associats. «Valorem i volem preservar la memòria de Roses, tant recent com antiga, incloent-hi la dels pagesos, pescadors i tots els professionals que han viscut l’evolució del nostre poble fins a l’arribada del turisme. També defensem el nostre paisatge, incloent-hi també muntanyes, plana, vinyes i olivars, camins i corriols; així com el paisatge urbà, les places i els carrers i tots els elements que donen vida a la nostra comunitat. Volem participar en el desenvolupament dels nostres parcs naturals dels Aiguamolls i Cap de Creus, en conformitat amb els seus estatuts i òrgans de participació, així com en aquells organismes municipals i comarcals que disposen d’iguals òrgans de participació», afirmen en la seva presentació. Afegeixen que s’han associat per promoure l’estudi de tot el que és i ha estat Roses, preservar la seva memòria i col·laborar amb l’Arxiu Municipal i altres institucions per proporcionar tants elements com sigui possible.

Presentació de l'associació Rodes, amb la intervenció de Jordi Sargatal / Empordà

També volen gaudir de conferències, xerrades i debats, així com participar en la promoció de publicacions i altres produccions audiovisuals o documentals d’interès rosinc; tot això col·laborant amb altres associacions ciutadanes de Roses i la comarca. Després de prop d’un any de gestions, finalment l’Associació Rodes està inscrita en el Registre de la Conselleria de Justícia i en el Registre Municipal d’Entitats Cíviques.

Junta gestora

La Junta Gestora està formada per Eudald Francisco, com a president; Ignasi Tomàs, Roser Llambrich, Enric Matarrodona i Carles Pàramo, com a vocals. Tots ells han dut a terme els tràmits necessaris per registrar l’Associació tant a la Generalitat (Departament de Justícia) com a l’Ajuntament (Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes).