Aborden la problemàtica del «Microplàstics al mar», en una xerrada per als instituts del Parc de Cap de Creus

Dins el marc de la Xarxa d’Instituts del Parc Natural de Cap de Creus, es fa aquest dimecres la xerrada Microplàstics al mar, per a l’alumnat de Batxillerat i 4t d’ESO dels instituts que pertanyen al Parc Natural de Cap de Creus: Cap Norfeu, Illa de Rodes de Roses i Centre escolar Empordà de Roses; IE de Cadaqués i institut de Llançà. La conferència va a càrrec d’Oriol Ubiedo, oceanògraf, graduat en Ciències del Mar per la UB el 2020 i tècnic de projectes a la UB. Coordina projectes de contaminació per microplàstics, ciència ciutadana i Ocean Literacy i també és divulgador científic.

L'impacte dels microplàstics

La conferència es fa aquest dimecres 15, a les 10 del matí, al teatre de Roses i a tres quarts d’una a l’institut de Llançà, i tracta la problemàtica dels microplàstics i el seu impacte en les nostres aigües. Ubiedo parla sobre els orígens d’aquest tipus de contaminació, com l’estudiem (amb el cas d’estudi del projecte Surfing For Science), els seus impactes, quines conclusions en traiem i què hi podem fer al respecte.