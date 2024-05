«Tenim l’obligació d’evidenciar el valor de la dona al territori»

Jordi Masquef Creus és vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Assegura que l'Empordà i la Costa Brava són «una destinació enoturísitca referent».

Quin és el paper de l’enoturisme en el desenvolupament econòmic i turístic de la Costa Brava i de la demarcació de Girona?

L’enoturisme és un producte turístic estratègic per al Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i per al conjunt de la nostra destinació. Ens ajuda a desestacionalitzar l’activitat, a desconcentrar els visitants de les àrees amb més afluència, a dinamitzar econòmicament el territori, a diversificar negocis i, el més important, ens ajuda a diferenciar-nos de destinacions competidores amb un producte original i de qualitat. L’enoturisme ens amplifica i potencia el ventall de productes que ofereix la demarcació de Girona al visitant tant local com estranger.

Quines són les principals estratègies o iniciatives que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha implementat per a la seva promoció?

Fa dotze anys vam crear la Ruta del Vi DO Empordà, l’associació que integra el Consell Regulador de la DO Empordà, els cellers visitables, establiments d’allotjament, botigues, etc., per estructurar, promocionar i comercialitzar l’oferta de productes i serveis específics de manera conjunta. Els treballs inicials van ser molt engrescadors: construir el relat, acompanyar i formar professionals, definir el rumb i els plans d’actuacions, crear projectes com el festival Vívid, que ha celebrat l’onzena edició i és un referent a Catalunya, i el Vívid Insòlit, la iniciativa Beu-te el museu i presentacions i tastos de vins a ciutats com ara París, Nova York, Montreal o Sidney. Totes elles són actuacions assolides amb molt d’èxit.

Quin és el potencial de creixement de l’enoturisme a la zona i quines són les vostres metes a llarg termini en aquest àmbit?

Les dades de què disposem de l’informe de visitants als cellers de la Ruta del Vi DO Empordà avalen la tasca duta a terme en els darrers deu anys. L’any 2014 els cellers associats a la ruta van registrar 35.000 enoturistes, i l’any 2022 ja se’n van rebre més de 80.000. El creixement s’ha situat en un 126 %. El més remarcable és la despesa generada pel visitant, que s’enfila dels 18 euros als 40 euros per persona. En breu estarem en disposició de presentar-vos l’informe corresponent al 2023. A l’horitzó tenim consolidar l’Empordà i la Costa Brava com a destinació enoturística referent a Catalunya i captar enoturistes internacionals amb experiències originals i genuïnes que aportin valor a la seva estada.

Quin balanç fan de la Ruta del Vi i del Vívid?

Acabem de tancar l’onzena edició del Vívid amb un balanç molt satisfactori. La seixantena d’activitats programades van registrar un 89% d’ocupació, una de les xifres més altes assolides en totes les edicions del festival. Aquest any el festival ha comptat amb la participació de 2.342 persones, que és també una de les xifres més elevades de totes les edicions.

Quin paper creieu que ha de jugar la dona en el desenvolupament de l’enoturisme a la zona?

El sector turístic de la demarcació de Girona està marcadament feminitzat i tenim l’obligació de donar-li més visibilitat evidenciant el pes i el valor de la dona dins l’estructura productiva i social del nostre territori. Es tracta de professionals amb una estima profunda per la terra i la gent, qualificades i amb vocació, que actuen de punta de llança per a tantes altres dones dedicades a àmbits com la cultura, el comerç, l’artesania, la salut i el benestar, arreu del país.

Com podeu millorar la promoció de l’enoturisme per arribar a un públic més ampli i divers?

Estem treballant en els canals de comunicació i comercialització per accedir al públic objectiu. Dissenyem campanyes de publicitat a mida i incentivem la creació de continguts de valor i qualitat per part de tercers a fi d’incidir en el públic jove. Així mateix, treballem la comercialització d’experiències a través de les plataformes de comerç electrònic i, conjuntament amb altres clubs del Patronat, es creen campanyes de comunicació per ampliar l’abast.

Quines són les vostres iniciatives més innovadores o creatives per enfortir la marca de la Costa Brava - Girona com a destinació enoturística?

La producció pròpia d’esdeveniments enoturístics com el festival Vívid i el cicle Beu-te el museu són iniciatives innovadores que ens permeten revitalitzar el sector i millorar-ne la competitivitat. Apostem per innovar utilitzant les tecnologies digitals, com el mapping, i donant a conèixer amb fórmules enginyoses la potencialitat de l’enoturisme a la Costa Brava a prescriptors i agents d’intermediació. És fonamental transmetre els valors de la Ruta del Vi DO Empordà en clau sostenible i regenerativa perquè contribueix a projectar el posicionament en aquest àmbit de les dues marques: Costa Brava i Pirineu de Girona.