Busquen un home que ha agredit dos treballadors i tres gossos a la protectora d'animals de Figueres

La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra tenen en marxa un dispositiu per trobar un home que, la tarda del passat diumenge 28 d'abril, hauria entrat a la protectora d'animals de Figueres i hauria agredit dos treballadors i tres gossos.

L'autor de les agressions s'ha escapat del llocs dels fets i els dos treballadors, amb ferides lleus, han estat traslladats a l'hospital. Els animals ferits estan vius i han estat atesos pels veterinaris. Segons fonts municipals, l'autor seria una persona amb problemes mentals que ocupa una masia propera a la protectora d'animals.

"No hi ha hagut cap animal mort ni degollat"

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha explicat que l'agressor és un ocupa d'una finca del carrer Port de la Selva i que ha entrat a la gossera, ha deixat anar diversos animals i s'ha encarat als treballadors de la protectora. "N'ha agredit dos, que han acabat amb ferides lleus a l'Hospital de Figueres i que ja han estat donats d'alta", ha precisat Masquef en un vídeo a X (Twiter). També ha desmentit alguns rumors que havien circulat per les xarxes socials. "No hi ha hagut cap animal mort ni degollat. La realitat és que hi ha dos gossos ferits: un de lleu, amb ferides a la mandíbula i una pota; i un altre de més greu amb cremades al cos, que ha estat traslladat a una clínica veterinària a Girona", ha detallat l'alcalde.

Masquef explica que l'agressor està essent buscat per efectius de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra, amb agents ARRO. "Des de fa hores està activada la recerca activa d'aquest individu, i esperem que pugui ser detingut entre la nit de diumenge i el matí de dilluns", ha comentat el batlle de Figueres, que ha recalcat que es mantindrà la presència policial a la zona fins que l'home no sigui arrestat. "Que els veïns tinguin la tranquil·litat que hi haurà policia al barri fins que no sigui detingut, posat a disposició judicial i pagui pel que ha fet", ha conclòs Masquef.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, i la consellera comarcal Anna Palet.