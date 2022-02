L'Institut Català del Sòl, Incasòl, ha venut a l'empresa Consum Cooperativa dues parcel·les del sector residencial avinguda Costa Brava de Figueres, pendents de desenvolupament. La cooperativa hi construirà un supermercat i un aparcament amb capacitat per a uns 80 vehicles.

Els terrenys estan situats al carrer Barceloneta i sumen un total de 4.105 metres quadrats de sòl, 4.105 metres quadrats de sostre i 8.715 metres quadrats de sostre per a habitatges. L'import de l’operació de compravenda s'ha tancat per 2,38 milions d'euros (MEUR).

Es tractaria del segon establiment que l'empresa té a Figueres.

La Cooperativa ha generat més de 6.800 llocs de treball en set anys

Consum crea 1.000 ocupacions i realitza prop de 4.000 contractacions estacionals en 2021. En els últims 7 anys, la Cooperativa ha creat 6.878 nous llocs de treball, xifra que situa a Consum com la major generadora d'ús de la distribució alimentària a Espanya en relació a la seva grandària. Actualment, Consum compta amb més de 18.300 treballadors, dels quals el 72% són dones.

Consum va tancar 2020 amb la creació de 1.355 ocupacions, una xifra rècord en la generació d'ocupació estable i de qualitat, prenent de referència l'últim lustre, en el qual s'ha generat més de 900 ocupacions, de mitjana, a l'any.

2021 també ha estat un any intens quant a contractes de reforç realitzats, tant per a la campanya d'estiu, com per a la de Nadal.