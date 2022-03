«El sector Costa Brava fa molts anys que està parat», admet el regidor d’Urbanisme de l'Ajuntament de Figueres, Xavier Amiel, i «nosaltres creiem que és un espai de la ciutat amb un potencial de creixement d’habitatge important i de qualitat». En aquest sector hi ha el Parc de les Aigües, que es va concebre per ser un dels pulmons verds de la ciutat de Figueres. L’administració actuant d’aquest sector és l'Institut Català del Sòl (Incasòl), constata el regidor, que ho «desenvolupa d’acord amb el pla parcial Costa Brava que ha estat modificat per facilitar l’oferta de promocions». El govern figuerenc va fer alguns canvis per facilitar la construcció. Per exemple, actualment només s’obliga a tenir dues places d’aparcament als habitatges de més de 120 metres quadrats.