L’Ajuntament de Figueres està finalitzant els tràmits per reduir els costos de construcció a l’avinguda Costa Brava i impulsar així la urbanització del sector del Parc de les Aigües projectat el 2002 i amb els tràmits enllestits el 2011. El sector té capacitat per a 959 habitatges i serà un sector residencial «d’alta qualitat». Es tractaria d’habitatges unifamiliars i també hi haurà habitatge de lloguer.

Una promotora anuncia nous habitatges i Incasòl té a la venda parcel·les. El regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, explica respecte a les modificacions que consisteixen a «facilitar, simplificar la possibilitat de construir en un àmbit d’alta qualitat residencial». D’una banda, «les cases unifamiliars que al pla parcial vigent anaven amb grups de construcció» i totes havien de seguir el model de les primeres, ara podran tenir una tipologia lliure i es podrà construir de manera individual. D’altra banda, eren obligatòries dues places d’aparcament per vivenda i, tenint en compte les característiques del susbol, amb una capa freàtica elevada, tenia un cost elevat.

L’Ajuntament obligarà a tenir dues places només als habitatges de més de 120 metres quadrats. «Comportava uns costos per a la construcció exageradament elevats», diu Amiel. A més, «la legislació obliga l’administració actuant, Incasòl, a la cessió d’un 10% d’aprofitament per a la construcció d’habitatge protegit». S’ha marcat que siguin «preferentment del que estem mancats, però en règim de lloguer».

Finalment va informar durant el ple ordinari en què es van resoldre al·legacions que «existia en el redactat del pla parcial una errada perquè el comerç estava limitat a dos-cents metres quadrats i ara els edificis i sobretot a les vores de l’àmbit del carrer Rec Arnau podran tenir fins a 2.000 metres quadrats». Aquestes són les principals modificacions, que esperen que ajudin a començar la venda i construcció a les parcel·les d’un dels sectors de creixement de la ciutat.

El Pla Parcial pel desenvolupament urbanístic de l’avinguda Costa Brava el va aprovar definitivament la Comissió d’Urbanisme de Girona el 2003 i va ser modificat el 2005. La memòria data de tres anys abans, del 2002, i incloïa la construcció de vials que permetessin «cosir el teixit urbà i permetre l’obertura de l’avinguda Costa Brava i assegurar la connectivitat dels barris». Fins al 2007 no es va aprovar la reparcel·lació definitiva d’aquest pla parcial. Són 14,5 hectàrees de terreny on ja s’hi han executat vials i amb una capacitat màxima de 959 habitatges que no s’han arribat a executar mai. El projecte anava acompanyat de la construcció del CEIP Parc de les Aigües i de la creació del segon pulmó verd de la ciutat, amb aquest mateix nom i promogut per l’Incasòl. El projecte de parc públic Parc de les Aigües, inaugurat el 2011, va ser guardonat amb un premi d’arquitectura aquell mateix any.

Nova promoció d’habitatges

A la zona la promotora Immoglaciar hi anuncia la futura construcció d’un nou parc residencial amb el nom de Glaciar Nova. El complex inclourà diverses tipologies d’habitatge, entre les quals hi haurà dúplex i baixos amb terrassa exterior i jardí privat. L’Institut Català del Sòl (Incasòl) també informa des del seu portal de la venda el sòl residencial al Parc de les Aigües «unifamiliars i plurifamiliars» amb diverses superfícies i preus.