La comissió d’Urbanisme de Girona va donar el passat dimecres, 27 d’abril, el vistiplau a una modificació del planejament municipal que permetrà la construcció d’un edifici polivalent i un nou espai públic a la plaça de les Palmeres d'Empuriabrava i la zona portuària, en substitució d’una àrea d’aparcament.

La proposta de modificació del planejament de la zona recull un canvi del sistema públic d’aparcament per un sistema cultural, social o religiós a l’espai propietat de l’Ajuntament. Es tracta d’una zona portuària, on es preveu aixecar una edificació en planta baixa, amb una ocupació del 40% de la superfície, amb una alçada no superior a 7 metres, i amb una coberta d’una gamma de colors clara. La nova construcció se separarà com a mínim 10 metres del carrer Fages de Climent, 15 metres del canal i 5 metres d’altres límits. L’edifici serà obert durant l’estiu i tancat a l’hivern i estarà dotat de vestuaris, banys i escenari. Aquest edifici té l’objectiu de substituir l’actual carpa que hi està instal·lada.