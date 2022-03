El ple de l’Ajuntament de l’Escala ha aprovat una modificació de crèdit que habilita una partida d’1.332.650 euros que ha de permetre tirar endavant l’acord de compra del mas Vilanera. El projecte municipal compta amb el suport de la Generalitat per a convertir aquest espai en un important punt de referència del territori entre l’Alt i el Baix Empordà.

El mas es va construir el segle XVI, amb algunes modificacions posteriors, i havia quedat fora de l’acord de compra que va fer l’Ajuntament de l’Escala fa quatre anys de les 32 hectàrees de terreny que hi ha al seu voltant, que passaven així a ser de titularitat pública. La modificació de crèdit va comptar amb el vot favorable de tots els grups municipals i l’abstenció dels Comuns.

«Ja tenim un preacord amb la propietat, amb la qual hem estat parlant des de fa uns anys. També tenim un consens amb la Generalitat per tirar endavant aquesta adquisició. La voluntat de les dues administracions és tirar endavant un projecte de territori que va més enllà de l’àmbit de l’Escala», explica l’alcalde Víctor Puga.

«És un projecte que estem acabant de definir, que estarà molt vinculat a l’arqueologia, perquè és un hàbitat que ha estat ocupat pels humans des del període neolític fins a l’actualitat, la qual cosa és una singularitat molt destacada del nostre país –afegeix–. També té rellevància per a l’ecologia i el medi ambient, com a connector dels dos parcs naturals. I no oblidem que està en tràmit la candidatura de la Reserva de la Biosfera que impulsa la Diputació de Girona i de la qual en volem ser un dels referents. Cada candidatura té un espai i a nosaltres ens agradaria que fos aquest per tot el que suposa en aquests àmbits».

Hi ha també una qüestió destacada del paisatge, que l’Ajuntament vol explotar, segons l’alcalde: «En els terrenys de Vilanera es trobaven el Ter i el Fluvià. Fins al mas tot era aigua. Té un potencial ecològic i antropològic que cal aprofitar. Hi ha una comissió feta, amb convenis preparant-se per a fer excavacions amb diverses universitats. Farem un projecte conjunt en el qual també hi haurà d’haver participació privada per a gestionar tot el conjunt. Esperem que el projecte encaixi bé en els paràmetres dels Fons Europeus, que ens marquen el camí a seguir».

Del neolític als nostres dies

Els terrenys de Vilanera inclouen espais d’un alt interès històric, com són les restes del monestir de monges benedictines de Santa Maria de Vilanera (fundat el 1328 i abandonat a inicis del segle XV). Amb les darreres excavacions arqueològiques, es va descobrir una estructura funerària que remuntaria l’ús d’aquesta zona al neolític mitjà (al voltant del 4.500 aC). La prova de la utilització del sector de Vilanera com a espai funerari aporta un testimoni arqueològic d’excepcional interès per reconstruir els inicis del poblament d’aquest territori.