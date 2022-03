El ple de l'Ajuntament de l'Escala va prendre ahir dos acords d'alta transcendència en la planificació de futur d'espais i equipaments públics. D'una banda, es va fer l'aprovació provisional de la modificació del pla general que afecta l'entorn de l'Estany de Poma. De l'altra, es va aprovar una modificació de crèdit que ha de permetre tirar endavant un futur acord de compra del mas Vilanera.

Tal com es preveia en l'aprovació inicial, feta el setembre de 2020, el que es fa al voltant de l'Estany de la Poma és una reassignació d'usos, de manera que la major part de tot l'entorn de l'Estany de Poma sigui d'ús públic, concentrant les possibilitats d'edificació que tenien els propietaris a la part més externa i propera a zones ja edificades.

L'objectiu municipal és que tot l'entorn de l'estany, fins ara utilitzat com a càmping, es converteixi en un gran parc d'ús públic, amb itineraris i espais que valorin l'interès natural, cultural i patrimonial d'aquest àmbit.

L'alcalde Víctor Puga remarca que "aquest era un ple molt important, amb dos temes claus per a la planificació del municipi, donant el tret de sortida d'una tramitació que pot ser fonamental a nivell de futur".

La modificació del PGOU “Parc de l’Estany de Poma i sistemes del nucli antic urbà” es va aprovar inicialment el mes de setembre del 2020, amb els següents objectius d’interès públic:

Increment i concentració del sistema d'espais lliures al Parc de l'Estany de Poma.

Consolidació de l'avinguda Montgó com a eix comercial i d'activitats.

Preservació davant del risc d'inundabilitat.

Increment de l’oferta de places hoteleres.

Millora qualitativa de l’oferta de places hoteleres.

Esponjament del teixit urbà a l'entorn de l'església.

Increment del sòl destinat a equipaments comunitaris a Can Maset.

Des de l'aprovació inicial, l'Agència Catalana de l'Aigua ha determinat que la làmina d'aigua ja és de titularitat pública. Això fa que a l'aprovació provisional ja s'inclogui aquest fet i que no s'estableixi la compensació edificatòria que inicialment s'havia previst ocupant part de l'aparcament del carrer Naintré.

Un cop feta l'aprovació provisional, ara només falta que la Comissió Territorial d'Urbanisme faci la tramitació definitiva.

Mas Vilanera

D'altra banda, el ple també va aprovar una modificació de crèdit que habilita una partida de 1.332.650 euros (d'acord amb el romanent de tresoreria positiu del 2021), la qual ha de permetre tirar endavant un futur acord de compra del mas Vilanera. De fet, ja existeix un preacord al respecte, amb la voluntat municipal que s'acabi formalitzant en els propers mesos.

La voluntat municipal és que aquest mas, amb una situació estratègica entre els parcs dels Aiguamolls de l'Emporda i el Montgrí, illes Medes i el Baix Ter, es converteixi en un important equipament de referència, vinculat entre altres aspectes a la interpretació del medi natural i socioeconòmic. Una iniciativa per a la qual també es mantenen contactes amb la Generalitat, en la línia de l'acord que es va signar amb la conselleria de Medi Ambient el 2009.

El mas es va construir el segle XVI, amb algunes modificacions posteriors, i havia quedat fora de l'acord de compra que va fer l'Ajuntament de l'Escala fa quatre anys de les 32 hectàrees de terreny que hi ha al seu voltant, que passaven així a ser de titularitat pública.

Els terrenys de Vilanera inclouen espais d'un alt interès històric, com són les restes del monestir de monges benedictines de Santa Maria de Vilanera (fundat el 1328 i abandonat a inicis del segle XV). Amb les darreres excavacions arqueològiques, fetes els darrers anys, es va descobrir una estructura funerària que remuntaria l'ús d'aquesta zona al neolític mig (al voltant del 4.500 a.C). Aquesta atribució cronològica representava una important novetat que permet ampliar considerablement la utilització del sector de Vilanera com a espai funerari i que aporta un testimoni arqueològic d’excepcional interès per reconstruir els inicis del poblament d’aquest territori.

A la zona ja s'hi havien trobat amb anterioritat restes d'altres èpoques, com una necròpolis d'incineració del Bronze Final i la primera edat del Ferro o restes de construccions i d'enterraments d'època romana.

Pel que fa al seu valor natural i ecològic, la finca és clau com a connexió entre els parcs naturals dels Aiguamolls i del Montgrí, amb dos hàbitats d'interès comunitari amb categoria de prioritari.

Exercici 2021

També es va aprovar ahir el tancament del pressupost municipal del 2021, amb 6.386.961 euros de romanent de tresoreria positiu i un 3,56% de rati d'endeutament.

Beques i mocions

A més, es van aprovar les bases que han de regir la Beca de Primavera d'arts plàstiques i la nova Beca de Tardor, que es dedicarà a la recerca.

També, amb tots els grups municipals com a proposants, es van aprovar dues mocions. Una amb relació a la guerra a Ucraïna i una altra sobre el Dia Internacional de la Dona (veure arxius adjunts sota aquest text).