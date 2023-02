Vilabertran, Vilamalla i Vilajuïga inicien un cop més l'agenda del Carnaval a l'Alt Empordà sent els primers municipis a celebrar aquesta festa d'hivern. Aquest cap de setmana, 11 i 12 de febrer, els tres pobles han viscut el primer carnestoltes després de la pandèmia amb una gran assistència de públic.

El DJ Tro Màgic va ser l'encarregat de posar música al pavelló de Vilamalla després de la rua de disfresses pels carrers del poble. Durant el matí va ser el torn per a la mainada, que van poder gaudir de música i animació amb el grup Patxeco i una xocolatada per a tots els assistents.

A Vilajuïga, el sol d'hivern va acompanyar diumenge la fideuà popular a la plaça 11 de setembre, on van assistir desenes de veïns i veïnes del poble. La nit d'abans es va celebrar la gran festa de carnaval, amb un sopar popular i un concert de Band the Cool i una sessió del DJ Victor Mata.

Vilabertran va celebrar el seu carnaval més familiar, organitzat per Els Barrufets i l'Ampa de l'escola Torre d’en Reig. Després de la concentració de disfresses a la Plaça Hortolans, hi va haver la cercavila pels carrers del poble i, tot seguit, un berenar popular i ball amb Tromagic events al Centre Cívic.

Roses i l'Escala escalfen motors

Les grans cites del Carnaval a l'Alt Empordà es viuran aquest cap de setmana quan la majoria de pobles concentren les seves festes de carnestoltes. Les més esperades, Roses i l'Escala, ja es preparen per reviure una de les festes més importants de la seva agenda.

A Roses, on es preveu superar la participació de 4.000 passants durant les desfilades, engegaran la festa el divendres a les nou del vespre amb la coneguda rua de nit. Després hi haurà ball amb els grups de versions la Bruixa Express i Pelukass a l'envelat de la plaça Frederic Rahola i la festa es podrà allargar a la pista annexa al pavelló, a partir de les 23.30 hores, amb la discomòbil amb DJ Lia Jensen + Mon DJ + DJ Dulo. Dissabte 18 hi haurà la passada de tarda i diumenge la del migdia. Roses allarga fins dilluns el seu carnaval, quan es farà l'arrossada popular i el seguici mortuori del difunt Rei Carnestoltes, l'enterrament de la sardina i un espectacle pirotècnic que posarà punt final a la festa.

L'Escala començarà el dissabte 18 de febrer amb l'edició infantil, Batuskids acompanyarà la rua pels carrers del poble a partir de les quatre de la tarda, després hi haurà xocolatada i ball a la Sala Polivalent amb Atrapasomnis. A la nit, DJ RKO i Tutú Keké, posaran música a la resta d'assistents. Però no serà fins a l'endemà - diumenge 19 de febrer - que hi haurà la gran rua des de l'avinguda Girona.