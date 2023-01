El Carnaval de l’Escala recupera aquest any la normalitat, després que el febrer de l’any 2020 fos la darrera edició que es va poder celebrar, amb una programació plena d’activitats pel cap de setmana del 18 al 20 de febrer.

Aquest dimecres s’ha presentat la programació i el cartell del Carnaval 2023, obra del dissenyador d+Font, en què es pot veure una persona vestida de pallassa a través d’un conjunt d’esferes que volen representar el confeti, jugant amb tons blaus i fúcsia que volen representar el cel i el mar de l’Escala i l’alegria i la disbauxa pròpies del Carnaval.

La programació arranca, com és tradicional, el dissabte (18 de febrer), amb la cercavila infantil, seguida de la xocolatada popular, que aquest any no es farà al pati de l’escola Empúries, sinó a la plaça de les escoles. Tot seguit, hi haurà el ball infantil de disfresses, amb Atrapasomnis i s’acabarà la jornada amb el ball de disfresses, amb Dj RKO i Tutú Keké.

El dia fort és el diumenge (19 de febrer), amb la gran rua de carrosses i comparses. El període d’inscripcions de les colles està obert fins el dia 23 de gener, les bases es poden consultar a www.lescala.cat.

La rua començarà a l’avinguda Girona (Can Parals), seguint per l’Ave Maria, passeig Lluís Albert, Port d’en Perris, La Punta, la Platja i el carrer Enric Serra. Després hi haurà el dinar de colles i el ball de disfresses amb l’Orquestra Mitjanit, durant el qual es donaran els premis d’aquesta edició a millors carrosses i comparses.

El Carnaval es tancarà el dilluns (20 de febrer), amb el tradicional dinar de germanor, que aquest any introdueix una novetat per tal de donar-li una major animació, ja que durant el ball amb Disco Mòbil Sons hi haurà bingo i jocs musicals.