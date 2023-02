Amb motiu de la celebració del Carnaval de Roses, el proper diumenge, 19 de febrer, els mercats setmanals de darrere de la Ciutadella (roba i complements) i de l’exterior del Mercat Municipal (fruita i verdura), no se celebraran per facilitar la disposició de places d’aparcament. A més, durant tots els dies de Carnaval -del 16 al 20 de febrer-, s’habilitarà una àrea d’aparcament extra darrere de les muralles de la Ciutadella, amb una capacitat per a 200 vehicles.