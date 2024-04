Mor un personatge d''Els Simpson' després de 35 temporades

'Els Simpson' s'ha convertit en una de les sèries clàssiques de la televisió. No és per a menys, amb les 35 temporades que porta en emissió. Malgrat els anys, els seus guionistes encara continuen sorprenent l'audiència amb les peripècies de la família groga. Ara ho han fet amb la mort inesperada d'un dels veïns de Springfield, que portava amb Homer i companyia des dels inicis.

A l'episodi 15 de la temporada 35, la sèrie creada per Matt Groening s'acomiada de Larry, un dels habituals del bar de Moe, on acostumava a beure acompanyat d'en Homer, Carl i Lenny. No obstant això, pot ser que a molts dels espectadors els costi reconèixer-lo, ja que en els 765 que 'Els Simpson' porta en emissió, el personatge només havia dit dues frases, amb el que pràcticament no havia interactuat amb cap dels assidus del bar, malgrat asseure's sempre al costat d'ells.

Com no podia ser d'una altra manera, Larry ha mort en el local en el qual ha passat hores i hores, i amb una cervesa just davant. Els seus companys de barra s'adonen quan Moe intenta tirar-los de l'establiment amb un pal de fregar després d'haver perdut una aposta. El taverner no té dubtes: "Està mort!", crida.

Larry. / Simpsons

Homenatge

La defunció del seu company de barra fa que Homer i els seus amics se n'adonin del poc que el coneixien. Perquè, encara que la mare del mort els revela durant la missa que ell els tenia una gran estima, ells no li prestaven massa atenció i no el feien partícip de les seves aventures. No obstant això, decideixen fer-se càrrec de les cendres del finat i donar-li un últim homenatge escampant-les en un lloc que creuen que li hagués fet molta il·lusió.

El viatge per a arribar fins allà els serveix a Homer, Carl, Lenny i Moe per a estrènyer llaços, ja que parlen sobre temes com la vida, la mort i si existeix un més enllà. No obstant això, l'urna amb les cendres de Lenny amaga una inesperada sorpresa.