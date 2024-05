Records i memòria centren una setmana literària intensa a l'Alt Empordà

Memòria, record, veus, melodies i reflexions. De tot això hi haurà aquesta setmana en les diferents presentacions de llibres que es faran a l'Alt Empordà, però també fora amb protagonista figuerenc, Pere Portabella, que aquest dimarts, a les set de la tarda, a la Casa del Llibre de Barcelona, presenta l’últim llibre Impugnar les normes (Galaxia Gutenberg) en el qual recull desenes de textos escrits per ell durant seixanta anys, des dels inicis com a productor fins a l’actualitat. El volum el presenta el poeta i assagista Vicenç Altaió, amb l'editor Joan Tarrida, el filòsof i politòleg Josep Ramoneda i el cinèfil Esteve Riambau el qual, alhora, ha tingut cura de l'edició.

Ja a Figueres, dimarts, a dos quarts de set de la tarda, la biblioteca acull la presentació d’Empremtes d’una guerra 1936-1939, d’Enric Milà, qui ha realitzat un treball d’identificació i significació de llocs i vestigis d’elements físics vinculats a aquest període tant a Portbou, Colera com Cervera. A l’acte, hi serà Enric Milà; l’historiador Albert Testart; l’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, i el vicepresident del Consell Comarcal, Josep Maria Bernils, així com l’editor David Soler.

En el mateix escenari, divendres, a les sis de la tarda, l’editor Jordi Martí i el filòleg i especialista en el Quixot, Joan Manuel Soldevilla, presentaran la col·lecció de Blackie Books dedicada als clàssics, com l’Odissea, el Gènesi o el mateix Quixot, amb noves versions fidels i desacomplexades.

Així mateix, també divendres, però una hora més tard, a les set de la tarda, al Cercle Sport Figuerenc, Liliana Tomàs Roch presenta el Cançoner de l’Alt Empordà recollit el 1927 per Joan Tomàs i Lluís M. Millet, un recull musical amb 135 cançons.

D’altra banda, a la biblioteca de l’Escala, dimecres a dos quarts de sis de la tarda, Estrella Pisa desgranarà Trencadís, un recull de relats ambientats al poble, i dissabte 11 de maig, a les set de la tarda, a l’Alfolí de la Sal, el pintor, escriptor i president del Centre Cultural Català del Vallespir, Miquel Arnaudies, parlarà sobre el seu llibre La terra és llaurada de fresc (Gorbs). A l'acte, que vol ser un pont de coneixement i agermanament amb la Catalunya del Nord, intervindrà l'autor acompanyat per Joan Iglesias, professor de català a la Catalunya Nord, la poetessa nord-catalana Maite Barcons i el músic Carles Sarrat.

Finalment, a Roses, a Ca l’Anita, aquest dimecres 8 de maig, a les set de la tarda, Marc Bouzas i Lluís Palahí presenten a Ca l’Anita la sisena Guia del Patrimoni Cultura de Roses: Armes, eines i ornaments. La Roses d’època moderna a través dels objectes. Els autors aprofitaran l'acte per mostrar alguns dels objectes recuperats a la Ciutadella de Roses i que corresponen, majoritàriament, a l’època moderna, els quals permeten aprofundir en alguns aspectes de la vida quotidiana de la vida de la població de la vila i de les guarnicions militars que van ocupar la fortalesa. La presentació d'aquesta guia forma part del setè cicle de xerrades organitzat per la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic-Universitat de Girona.