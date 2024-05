El Vívid tanca l'onzena edició amb un 89% d'ocupació i 2.342 participants

El Vívid, el mes de l’enoturisme a la Costa Brava, ha tancat la seva onzena edició amb un 88,81% d'ocupació, "una de les xifres més altes assolides en totes les edicions del festival", segons els organitzadors. En total, aquest any ha comptat amb la participació de 2.342 persones, "que és també és una de les xifres més elevades de totes les edicions".

De la seixantena d'activitats programades, quaranta propostes han exhaurit les entrades. "De fet, una quinzena d'activitats han ampliat l'aforament o han programat noves sessions per poder atendre l'elevada demanda registrada en aquesta edició", apunten des de l'organització.

Activitats amb més afluència

Els "Esmorzars entre vinyes" han estat l’activitat amb major ocupació i major afluència. Prop de cinc-centes persones han participat en aquests àpats que tenen lloc en espais de gran bellesa i que mariden els vins de la Ruta del Vi DO Empordà amb els plats dels cuiners dels col·lectius gastronòmics de La Cuina del Vent i de la Cuina de l’Empordanet. Una altra de les activitats més concorregudes ha estat la Mostra del Vi DO Empordà, amb 590 participants. En aquesta edició, que ha fet valdre la contribució de les dones en el sector del vi de l’Empordà, també ha destacat l’èxit de l’activitat "10 dones 10", que va permetre conèixer amb profunditat una desena de vins elaborats per dones empordaneses i que va reunir més d’un centenar de participants.

El Vívid, impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com el centenar de membres que integren el club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.