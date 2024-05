L'influencer Peldanyos visita l'Alt Empordà: «Empuriabrava és el Benidorm de Catalunya»

L'Influencer Peldanyos (què té 2,4 milions de seguidors a TikTok), conegut per les seves opinions de restaurants i pels vídeos on se'l veu menjar els millors i els pitjors plats, ha visitat l'Alt Empordà i ha aprofitat l'ocasió per tastar la gastronomia de la comarca.

Aquests últims dies ha penjat vídeos a Empuriabrava on ha comprat al supermercat Montserrat i ha dinat al restaurant La Locanda, "després de passar-me dues hores mirant bé quins són els llocs més interessants m'he topat amb La Locanda". L'influencer valencià va tastar quatre plats i dues postres dels quals va fer una bona valoració mentre els degustava. També va fer comentaris sobre l'ambient d'Empuriabrava en general, "està ple de guiris. Empuriabrava és el Benidorm de Catalunya".

També ha passat per Figueres i ha tastat la seva gastronomia al restaurant Bocam. "Després de buscar durant una hora i mitja he decidit que aquest (el Bocam) era el que tenia més bona pinta", diu en el vídeo. Pel que diu en aquest, també es pot deduir que va arribar a la ciutat en AVE, ja que repeteix en diverses ocasions "hem vingut a Figueres-Vilafant..." o "si teniu l'oportunitat de passar per Figueres-Vilafant", nom de l'estació d'Alta Velocitat. Una nomenclatura que pels empordanesos és evident potser pels turistes no ho és tant.

Sobre el menjar, en va fer una valoració molt positiva, igual que a La Locanda. Va destacar el pa i l'oli, els entrants i el caneló farcit de pollastre i els raviolis de lluç i gambes.