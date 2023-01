Roses celebrarà aquest any la seva festa més emblemàtica, el Carnaval, del 16 al 20 de febrer i ho farà recuperant la totalitat d’activitats i programació habituals.

L’esplanada on l’any passat, per primer cop, els membres de les colles de carnaval van poder aplegar-se en acabar les passades i continuar la festa es mantindrà també aquest any. L'alcalde Joan Plana ho justifica després "de les boníssimes valoracions de l’any passat, i que inclús ampliarem amb la creació de nous espais de trobada". I afegeix que "el Carnaval recuperarà tota la seva essència i programació i incorporarà millores per fer que tothom gaudeixi al màxim".

La il·lustradora rosinca Sara Rosell Betriu és la responsable del disseny del cartell que promociona el Carnaval de Roses 2023, una festa que se celebra del 16 al 20 de febrer, amb total normalitat. Rosell ha imaginat un cartell alegre, fresc i vital, amb molts colors sobre un fons blanc, protagonitzat per dos personatges que estan celebrant la festa de forma despreocupada.

Si el cartell de 2022 mostrava tres sardines disfressades a punt de ser alliberades de la seva llauna, en una clara referència a les restriccions fruits de la pandèmia que encara es vivien en aquell moment, la proposta d’aquest 2023 ens presenta dos personatges celebrant la festa, molt propers entre sí, despreocupats ja completament per mantenir cap distància de seguretat, i immersos en un esclat de color i moviment.