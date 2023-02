Vilamalla marca el pas i aquest dissabte, 11 de febrer, obrirà la temporada de carnavals de l’Alt Empordà una setmana abans que, per exemple, ho faci un dels més multitudinaris i reconeguts de la comarca com és el de Roses. «Ja fa uns anys que ho fem així, programem el nostre Carnaval una setmana abans que el de Roses per evitar la coincidència i així donar la possibilitat que qui vulgui anar als dos ho pugui fer», explicar el regidor de festes de l’Ajuntament de Vilamalla, Pere Teixidor, que destaca la «normalitat» d’aquest Carnaval del 2023 després d’anys marcats per la pandèmia. El 2022, per exemple, es va haver de fer al maig.

El Carnaval de Vilamalla començarà a les cinc de la tarda d’aquest dissabte, 11 de febrer, amb l’actuació del grup Patxecu en el Carnaval infantil al Centre Cívic Sant Vicenç. «Aquí hi haurà xocolatada per tothom i és una festa que reuneix molts nens del poble i famílies», detalla Pere Teixidor sobre un carnaval que és la prèvia de la Rua de Carnaval i del Ball de Carnaval de Vilamala. La rua surt des del pavelló per anar fins a la rotonda i tornar al pavelló. «Allà hi haurà una botifarrada per a tots els participants abans de l’inici del ball», manifesta el regidor de Festes de Vilamalla respecte a una rua de Carnaval on solen participar «al voltant de 300 persones, amb sis o set comparses, la majoria del poble i també alguna de fora, més grups de cinc o més persones disfressades, famílies o amics». Respecte al Ball de Carnaval, que es farà al mateix pavelló, Pere Teixidor recorda que «és de franc i obert a tothom». Premis per als participants Els participants que vulguin optar als premis de la Rua de Carnaval de Vilamalla s’hauran d’inscriure el mateix dissabte al pavelló de Vilamalla. Hi ha premis per als tres primers de cada categoria. Comparses: Primer premi (200 euros), segon (100) i tercer (50). Grups: Primer premi (100 euros), segon (70) i tercer (49). Parelles: Primer premi (70 euros), segon (50) i tercer (30). Individuals: Primer premi (40 euros), segon (30 euros) i tercer (20 euros). El jurat també donarà un premi «al més original» de 50 euros.