Regidors i regidores de la corporació municipal de Figueres han publicat aquest dilluns 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+, un vídeo on fan una crida perquè "A Figueres, estima com vulguis". Amb el lema triat aquest any per reivindicar a la ciutat el dret de les persones LGTBIQ+, l'alcaldessa Agnès Lladó i la resta de polítics figuerencs envien el missatge d'alliberament pel col·lectiu LGTBIQ+.

El lema també s'ha pogut veure a tòtems repartits per diferents punts de la ciutat. La façana de l'Ajuntament també s'ha decorat amb una gran pancarta i la bandera LGTBIQ+. Aquesta tarda està previst llegir un manifest a la plaça de l'Ajuntament, a les set del vespre.