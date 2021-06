Esquerra Republicana de l'Escala ha organitzat una taula rodona per parlar de l'oci nocturn LGTBI a la Costa Brava, coincidint amb el dia de l'orgull. L'acte es fa aquest dilluns 28 de juny a les 8 del vespre, a la plaça de l'Univers de Riells, a l'Escala. La regidora i portaveu d'ERC Etna Estrems és l'encarregada de moderar la taula, al costat de M. Josep León Balagueró, secretària de les Dones / Igualtat Baix Empordà, que es fa càrrec de la presentació. La taula rodona reuneix José Yepes, psicòleg i responsable del SAI Sant Feliu de Guíxols; Thelma Gilsamaniego, tresoresa de l'associació Emporderats; Manel Moreno, president d'Emporderats, i Rodrigo Couto i Hans Janssen, propietaris del BuBu de Lloret de Mar i altres locals gay.

L'acte, que posa en comú representants de l'Alt i el Baix Empordà, s'ha promogut amb la voluntat de poder tractar les inquietuds, les experiències personals i les dificultats compartides entre el col·lectiu LGTBI.

Figueres també reivindica el 28J

L'Ajuntament de la capital ha fet present la imatge de l'orgull LGTBI en diferents espais cèntrics de la ciutat. Amb el lema: "A Figueres, estima com vulguis", s'han col·locat elements de decoració urbana i tòtems a la Rambla i a la plaça de l'Ajuntament, principalment. A més, a la façana de l'edifici consistorial, hi ha penjada una pancarta, i del terrat penja la bandera de l'arc de Sant Martí. Per part de l'Ajuntament de Figueres s'ha programat, per a aquest 28 de juliol, la publicació d'un vídeo protagonitzat per regidors i regidores del consistori municipal per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI, i la lectura del manifest en el marc de l'acció commemorativa.

La figuerenca Mireia Mata, secretària d'Igualtat a la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, lidera el programa de la Xarxa SAI (Servei d'Atenció Integral LGTBI), un servei integral, de qualitat i de proximitat destinat a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Mireia Mata ha fet difusió, a través del seu compte de Twitter, de les nombroses propostes que s'estan promovent a Catalunya amb motiu del 28J, de la mateixa manera que ha aprofitat per mostrar públicament fotografies dels elements irisats que decoren aquests dies Figueres.

Cal destacar que tot el mes de juny s'ha consolidat com el mes de l'orgull gai en commemoració als disturbis que van passar a Stonewall el 1969, un dels esdeveniments que va marcar l'inici de la lluita pels drets LGBTQI+. Aquesta és una reivindicació que es fa a escala internacional, sobretot als països més lliberals, on es fan desfilades populars. Uns actes no permesos en alguns països que apliquen fortes repressions actuant en contra dels drets de les persones.

La campanya del Govern

El Govern de la Generalitat també ha volgut defensar els drets de les persones LGTBI amb la campanya “A vells prejudicis, noves victòries”. La idea d'aquesta nova campanya, llançada pe posar de manifest els prejudicis amb què es troben les persones del col·lectiu, és portar al ridícul expressions com: “Si a la meva filla li agradés la geografia, l’acceptaria” o “Com us ho feu al llit les traductores?”.

🏳️‍🌈La lluita quotidiana no ocupa grans titulars, però és una realitat que moltes persones LGBTI+ han d’afrontar dia a dia



👭Visibilitzem aquesta realitat

💪Lluitem totis per superar vells prejudicis

🌈Celebrem noves victòrieshttps://t.co/DTqPH5AHyz#28J #LGTBI #OrgullBenAlt pic.twitter.com/NtNmBen7Rc — Govern. Generalitat (@govern) 27 de junio de 2021

La finalitat principal de la campanya, portada a terme pel Departament d'Igualtat i Feminismes, és fer pedagogia i aconseguir que la ciutadania empatitzi amb les persones LGBTI+. El tret de sortida de la iniciativa és el dia 28 de juny, coincidint amb el dia de l'orgull. La celebració es podrà seguir amb l'etiqueta #orgullbenalt, i des de la nova web orgullbenalt.cat des d’on es poden descarregar baners i peces pensades per fer difusió a les xarxes socials.