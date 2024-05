El mercat immobiliari travessa un moment crític: els preus dels pisos, cada vegada més alts tant per llogar com per vendre, obliguen les administracions públiques a prendre mesures, com posar límits al lloguer a 271 poblacions catalanes. Trobar pis pot arribar a ser una autèntica desesperació i ja han sorgit estafes disposades a aprofitar-se'n.

Recentment, s'ha popularitzat l'"estafa del lloguer fals", un frau amb la qual els lladres busquen obtenir dades personals de forma fraudulenta. Per això, publiquen anuncis falsos als portals immobiliaris. Després de captar una persona interessada, us demanen documents personals, com el DNI o les nòmines. La necessitat de trobar com més aviat millor un habitatge pot portar les possibles víctimes a donar aquesta documentació massa ràpid.