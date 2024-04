El Govern afegeix 8 municipis de l'Alt Empordà a la llista de zones tensionades per limitar els lloguers

El Govern ha decidit afegir 131 municipis a la llista de zones tensionades on es podrà limitar el preu del lloguer, segons ha anunciat aquest dilluns la consellera de Territori, Ester Capella, des de la Val d’Aran. D'aquests, 8 són de l'Alt Empordà. Es tracta de:

Territori ha iniciat els tràmits per afegir aquestes localitats a les 140 zones tenses ja en vigor, entre les quals hi ha Figueres. Així, en total hi hauran 271 poblacions catalanes on es podrà aplicar el topall dels lloguers, una mesura que cobrirà una zona on viuen més de 7 milions de persones, el 90% de la població.

El topall dels lloguers és una mesura que té per objectiu que els nous contractes que se signin o la seva renovació no podran apujar la mensualitat i, en el cas que el propietari sigui un gran tenidor —concentri més de cinc pisos en una àrea tensionada o més de 10 fora d'aquesta zona—, si l'índex apunta a un import inferior, el preu del lloguer no podrà superar-lo.

D'altra banda, els pisos que no hagin estat llogats en els últims cinc anys hauran de sortir al mercat d'acord amb el preu que determini l'índex a la zona. El BOE també limita la declaració d'àrea tensionada a tres anys. La mesura entrarà en vigor a partir d'aquest dissabte a Catalunya en ser l'única comunitat autònoma que ha demanat la seva aplicació.

Els municipis inclosos en aquesta mesura es consideren poblacions "amb una oferta insuficient d’habitatge assequible" i que, per tant, compleixen els requisits "per implementar les mesures de contenció de les rendes" que marca la llei.