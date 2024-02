Diferents municipis del país van córrer contra el càncer aquest diumenge passat, 4 de febrer, en el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer. I, l'Alt Empordà, va concentrar dues marxes a Vilafant i a Navata, que va englobar un miler de participants en total en una matinal assolellada. En ambdós casos les proves de caràcter solidari no eren competitives i no hi va haver classificacions.

A Vilafant, la 9a edició de la cursa «Vilafant en marxa Contra el Càncer» va batre el rècord amb 800 participants que van poder completar els circuits de 5 o 10 km corrent o caminant. La cursa començava i acabava a la zona de la piscina municipal i era organitzada per l’Associació contra el càncer de Vilafant, amb el suport de l’Ajuntament de Vilafant i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, entre altres. En aquest vídeo podreu reviure els millors moments de la cursa. Vilafant, amb 800 participants, i Navata, amb 160, corren contra el càncer