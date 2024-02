Diferents municipis del país van córrer contra el càncer aquest diumenge passat, 4 de febrer, en el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer. I, l'Alt Empordà, va concentrar dues marxes a Vilafant i a Navata, que va englobar un miler de participants en total en una matinal assolellada. En ambdós casos les proves de caràcter solidari no eren competitives i no hi va haver classificacions.

A Vilafant, la 9a edició de la cursa «Vilafant en marxa Contra el Càncer» va batre el rècord amb 800 participants que van poder completar els circuits de 5 o 10 km corrent o caminant. La cursa començava i acabava a la zona de la piscina municipal i era organitzada per l’Associació contra el càncer de Vilafant, amb el suport de l’Ajuntament de Vilafant i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, entre altres. Vilafant posa en marxa la novena cursa solidària contra el càncer A Navata, 161 participants van prendre part a la 10a edició de la cursa Run4Cancer, a benefici de la Fundació Oncolliga Girona. La prova se celebrava simultàniament a dotze pobles més de la província de Girona: Anglès, Aiguaviva, Flaçà, Maçanet de la Selva, Olot, Palafrugell, Planoles, Porqueres, Riudellots de la Selva, Salt, Torroella de Montgrí i Tossa de Mar. Més de 4.800 persones van participar en totes les proves. Navata era, per segon any seguit, la seu altempordanesa de la Run4Cancer, que va superar els 130 participants de l'edició anterior i que comptava amb l'organització de la delegació a Navata de l'Oncolliga amb el suport dels Guixaires de Navata. La sortida i l'arribada era a la Sala 1 d'Octubre i, com a Vilafant, hi havia recorreguts de 5 i 10 km que es podien fer corrent o caminant. Navata torna a ser la seu altempordanesa de la Run4Cancer, aquest diumenge