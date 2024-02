Navata tornarà a ser, per segon any consecutiu, la seu altempordanesa de la 10a edició de la cursa Run4Cancer, a benefici de la Fundació Oncolliga Girona. La prova té lloc aquest diumenge 4 de febrer, a les 10 del matí. La sortida serà a la Sala 1 d’Octubre i les inscripcions (10 euros) es poden fer el mateix dia o de manera anticipada al web www.oncolligagirona.cat. Hi haurà recorreguts de 10 i de 5 km, que es poden fer corrent o caminant. L’any passat, hi van prendre part 130 participants i la distància llarga arribava fins a Ordis.