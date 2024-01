La solidaritat caminarà aquest diumenge 4 de febrer amb la 9a edició de la cursa «Vilafant en marxa Contra el Càncer». La sortida està prevista a les 10 del matí des de la piscina del municipi. S’ha previst un matinal de propostes amb música del dj. Xavi Buixó i dj. Septi i activitats paral·leles com tallers de maquillatge, infantils per acabar amb un sessió de zumba amb Eva Ferrer. La cursa és organitzada per l’Associació contra el càncer de Vilafant, amb el suport de l’Ajuntament de Vilafant i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, entre altres. Els organitzadors animen a tothom a participar en aquesta proposta adreçada a persones de totes les edats.

Distàncies de 10 i de 5 km

Com expliquen els representants de la junta de l’associació, està tot a punt perquè les persones que optin per la caminada, puguin fer un recorregut de 10 quilòmetres o bé de 5 quilòmetres, les mateixes distàncies que s’han fixat per a aquells que prefereixin córrer en lloc de caminar. Les inscripcions ja estan obertes, al preu d’11 euros (per als menors d’11 anys, la inscripció és gratuïta). Per apuntar-s’hi, cal fer-ho de forma presencial el dia 2, de 5 a 8 al centre cívic les Mèlies, i el dia 3, de 10 del matí a 1 del migdia al mateix lloc, o bé el mateix dia de la cursa a la piscina municipal, o bé en línia a través del web www.curses.cat. Cal destacar que entre les inscripcions online se sortejarà un dinar per a dues persones al Restaurant la Tartana i una nit d’hotel per a dues persones al Mas Bosch de Vilafant.