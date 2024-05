Una escola per als infants amb els Aiguamolls com a pati de natura

En el cor del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà neix La Guita, un projecte educatiu centrat en la naturalesa i l’aprenentatge vivencial amb seu a Castelló d’Empúries i a l’espai Sanamolls, que va néixer fa més de vint anys de la mà del biòleg i naturòpata Cote Framis. Famílies del municipi i d’Empuriabrava impulsen aquest projecte, que té previst començar al setembre per a mainada de zero a sis anys amb l’objectiu de crear una comunitat d’aprenentatge en què els infants se sentin respectats i puguin desenvolupar-se lliurement.

S’ha organitzat una trobada explicativa aquest diumenge de 9 a 1 del migdia per a presentar el projecte i convidar les famílies interessades. La presentació es durà a terme en l’espai Sanamolls, que serà el pati permanent de la futura escola. L’escoleta ofereix, doncs, un entorn en el qual els nens poden gaudir aprenent i connectant amb la naturalesa, però, a més, es destaca l’experiència beneficiosa del contacte amb l’espai de fangs, que hi ha a Sanamolls. Cote Framis detalla: «Rebrem la gent i li explicarem com funcionem, farem un recorregut per tot l’espai i deixarem que els nens i les nenes puguin venir a gaudir dels fangs». A més, Framis s’uneix a l’equip pedagògic del centre, ja que realitza psicomotricitat infantil i instructors de massatge infantil.

Pilars del projecte

Entre els pilars del projecte, «es busca establir vincles amb la comunitat local i fomentar la participació en esdeveniments i activitats del poble. L’esperança és que aquest model d’escola tingui un bon acolliment i pugui inspirar altres projectes similars a la zona», destaquen Míriam Falgàs i Anna Maria Dencla.

El més important, per a aquesta edat de 0 a 6 anys, és la possibilitat que tenen per a desenvolupar-se en el medi natural, ja que desperta les seves capacitats cognitives, consideren els impulsors. Un altre dels beneficis de l’escoleta són les ràtios més baixes i, com que només serien una quinzena de nens que formarien part d’un sol grup, generarien vincles afectius molt importants.

Un fet destacat és que el medi natural desperta les capacitats cognitives dels infants de zero a sis anys

Cote Framis ha acollit el projecte amb molta emoció. És un amant de la naturalesa. Sanamolls és l’associació que l’ajuda a promoure activitats tan relacionades amb la salut de les persones i al seu torn amb la salut del planeta. En els seus inicis, fa més de vint anys, era només un espai ecològic que ha evolucionat «fins al punt que ara es converteix en escoleta de natura primer per a nens i, si tenim permisos, per a més grans».

Amb ajuda de les famílies està preparant les instal·lacions del que serà aquest pati de natura, perquè tot estigui a punt el dia de la presentació amb l’objectiu de «seduir les famílies perquè al setembre tinguem un nombre suficient de l’entorn de Castelló d’Empúries i Empuriabrava per obrir l’escoleta i, de moment, ja hi ha confirmada la presència d’una vintena de famílies a l’acte».

Framis explica que aquests dies ja han vingut alguns nens a interactuar amb l’entorn i la resposta és molt clara: «Vam portar unes quantes joguines i els nens més petits se’n van anar directament a remenar i jugar amb la sorra i amb el fang». L’especialitat dels banys d’argila, que proposa l’espai Sanamolls, és molt singular i única perquè es poden trobar en espais salvatges, però no en un espai d’aquestes característiques. «Jo remoc el fang, poso aigua i té una caducitat, uns dies». Framis és autor del llibre El poder curatiu de l’argila, en el qual exposa tots els seus beneficis: «L’argila és desinflamatòria, refrescant, relaxant, hi ha persones que diuen haver-se sentit dins de la terra després d’un bany».

Cote Framis és autor del llibre El poder curatiu de l’argila, en el qual exposa tots els beneficis d'aquest material

La primavera als horts 2024

Tots aquests beneficis i propietats es divulgaran aquest dissabte dins la programació que, per tercer any, desenvolupa Castelló d’Empúries des del Departament de Benestar Social. Es tracta del cicle de tallers La primavera als horts, que es desenvolupa als Horts Comunitaris i Ecològics amb l’objectiu d’incloure activitats d’interès general relacionades amb les plantes, i amb la voluntat de fomentar el creixement i el benestar dels participants.

El cicle compta amb un taller de geoteràpia amb argila, a càrrec de Cote Framis, de l’Associació Sanamolls, on es podran descobrir diferents teràpies cutànies i les propietats de l’argila. Per començar el cicle, hi haurà una proposta gastronòmica impartida per l’enginyera agrícola Cristina Viñas, que consistirà en l’elaboració d’un menú complet amb plantes invasores i, per finalitzar el cicle, es farà un taller pràctic de destil·lació de plantes medicinals a càrrec de Sara Camps, tècnica agrícola dels mateixos Horts Comunitaris de Castelló d’Empúries.