Davant l'agreujament de la sequera i les restriccions a piscines que suposarà la imminent entrada en emergència, la solució per poder banyar-se amb el bon temps passa per omplir-les amb aigua de mar. I ja hi ha particulars, comunitats i també negocis —com ara hotels— que hi aposten. Ho testimonia l'empresa Aquamarina Costa Brava, amb seu a Ullà, al Baix Empordà, que ha començat a omplir piscines amb aigua captada directament des d'un vaixell al litoral de l'Alt Empordà. La transporta en cisternes de 24.000 litres i com explica la seva sòcia fundadora, Judit Puig, molts motors ja estan preparats per suportar-ne la salinitat. En plena temporada baixa, Aquamarina ja té més d'una vintena de peticions i la llista d'espera creix dia rere dia. En aquest vídeo podeu veure com omplen una piscina a l'Escala.