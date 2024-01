Davant l'agreujament de la sequera i les restriccions a piscines que suposarà la imminent entrada en emergència, la solució per poder banyar-se amb el bon temps passa per omplir-les amb aigua de mar. I ja hi ha particulars, comunitats i també negocis —com ara hotels— que hi aposten. Ho testimonia l'empresa Aquamarina Costa Brava, amb seu a Ullà, al Baix Empordà, que ha començat a omplir piscines amb aigua captada directament des d'un vaixell al litoral de l'Alt Empordà. La transporta en cisternes de 24.000 litres i com explica la seva sòcia fundadora, Judit Puig, molts motors ja estan preparats per suportar-ne la salinitat. En plena temporada baixa, Aquamarina ja té més d'una vintena de peticions i la llista d'espera creix dia rere dia.

L'empresa d'Ullà tracta, envasa i ven aigua de mar microfiltrada. Amb la situació recorrent de manca de pluges, i la sequera persistent que va a més, aquesta empresa empordanesa ha diversificat l'activitat. I ara ha començat a omplir piscines. "No podem regar camps amb aigua de mar, però sí que d'alguna manera, amb les piscines, intentem oferir una solució davant les restriccions", explica Puig. L'aigua de mar es transporta des del punt de captació fins a la piscina amb els camions cisterna. D'entrada, segons concreta Puig, no cal tractar-la i s'hi pot abocar directament. Això sí, els clients han d'assegurar-se que el motor que tenen instal·lat —en aquells casos en què la piscina ja sigui d'aigua salada— és adient. "Bàsicament, allò que diferencia una de l'altra és la salinitat; en el cas de les piscines d'aigua salada, aquesta sol estar en 6 grams per litre, mentre que l'aigua de mar la té molt més elevada, de 36 grams", concreta Puig. "Generalment, però, els motors de piscines d'aigua salada també estan preparats per tenir-la de mar", afegeix. A més dels motors, també s'ha de tenir en compte que un cop la piscina es buidi, l'aigua de mar s'ha d'abocar a la xarxa de plujanes. Turisme de sequera a la Fàbrica d'armes de Sant Llorenç de la Muga Llista d'espera que creix Actualment, Aquamarina Pools —la nova divisió de l'empresa— està preparada per arribar a omplir entre dues i tres piscines cada dia. Fa poc que l'ha engegat, i de moment ja ha rebut més d'una vintena de peticions i la llista d'espera creix dia rere dia. Són tant de particulars, com de comunitats de veïns o de negocis (com ara hotels o càmpings). "La gent s'ha adonat que l'aigua de mar, en aquests moments, és l'única alternativa", explica Judit Puig. I de fet, Aquamarina ja treballa per tenir més camions cisterna. Conscient, també, que si la sequera reverteix, aquesta alternativa "continuarà essent bona en un futur, perquè l'aigua de mar és un recurs abundant que permet alleugerir la pressió damunt aquells altres hídrics", concreta la sòcia fundadora. Per la seva banda, la biòloga i responsable de Qualitat i Seguretat Alimentària d'Aquamarina, Anna Fauquet, explica que a l'hora de captar l'aigua de mar a la Costa Brava, sempre es tenen en compte diferents factors -com les condicions climatològiques- per assegurar-ne la qualitat. "D'aquesta manera, la podem transportar i subministrar directament als clients", precisa. Consells per estalviar aigua en temps de sequera Nombrosos sectors A més de la divisió que ha estrenat fa poc per omplir piscines, l'empresa distribueix aigua de mar microfiltrada a un gran ventall de sectors. Entre aquests, la indústria alimentària (que la fa servir com a matèria primera), empreses de cosmètica, farmacèutiques, clíniques respiratòries o el sector esportiu. L'aigua que comercialitza pot ser hipertònica (100% captada del mar) o bé isotònica (a la qual s'hi afegeix una base d'aigua mineral, que en rebaixa la salinitat a 9 grams per litre).