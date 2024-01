La sequera extrema que viu el país i, en especial l'Alt Empordà, ha empès a nombrosos visitants a peregrinar fins al terme de Sant Llorenç de la Muga, més concretament a la Reial Foneria de Sant Sebastià, a la zona prèvia a l'embassament de Darnius-Boadella. Es tracta d'un espai coneguda popularment com la «Fàbrica d’armes» que té els orígens en el segle XVIII i que només és visible en la seva quasi totalitat en episodis de sequera màxima, com l'actual. És un cas similar a l'església de Sant Romà, al pantà de Sau, a Osona, que emergeix en casos de períodes secs i que també ha portat molts caminadors a visitar-la els últims mesos.

A l'Alt Empordà, són molts els senderistes i curiosos que, des de fa mesos, s’acosten a aquest punt de l’anomenada Muga Torta, des del pont de Riambau o des de la Presa Petita, per admirar un conjunt de construccions entre valls, coronades per l’antiga capella de Sant Sebastià i que encara conserva la fita amb una gran «R» que simbolitzava la propietat reial d’aquest indret, segons els historiadors. La Reial Foneria de Sant Llorenç de la Muga va ser el primer alt forn de Catalunya. Només s'ha vist dos cops recentment, en episodis de sequera del 2007 i del 1998, després que als anys seixanta del segle passat quedés colgada per l’aigua amb la construcció de la presa.

Des d'aquest espai es pot comprovar com d'alarmant és la situació climàtica i fins a quin punt d'alt arribava l'aigua els darrers anys.

COM ARRIBAR-HI?

A peu:

Des de Sant Llorenç de la Muga: aparcar al camp de futbol, creuar la carretera i agafar el camí rural que hi ha al davant i que duu fins a la Muga Torta. Resseguir el riu. Aproximadament 60 minuts a peu fins a arribar-hi. Camí força planer i amb poc desnivell, s'ha de creuar pel Pont de Riambau a la meitat del recorregut.

Des del Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades: agafar el camí rural que hi ha a sota de l'església (costa de trobar a l'inici). 45 minuts de forta baixada fins a la Presa Petita. Després, de tornada, 1 h 30 minuts-2 hores de considerable pujada pel mateix camí, passant per corriols. Camí exigent.

Amb cotxe*:

Aparcant a la Presa Petita: La Presa Petita està situada al costat de la Fàbrica d'armes. S'hi pot arribar per camí rural, des de Sant Llorenç de la Muga o des de Boadella d'Empordà. Hi ha espai d'aparcament per 4-5 cotxes. I, després, cal caminar 5-10 minuts fins arribar al destí.

*El camí no és asfaltat i cal assegurar-se de no circular per propietats privades

A TENIR EN COMPTE:

A la Reial Foneria de Sant Sebastià hi ha espais fangosos, sobretot al costat d'on circula el riu, el qual pots quedar atrapat i enfangat fins als genolls. A tenir en compte, també, els espais esquerdats del terra. Es recomana portar calçat de muntanya i tenir màxima precaució: trepitjar i caminar només en espais de sòl on es vegi clarament que és sec i confortable.

La Reial Foneria de Sant Llorenç de la Muga del segle XVIII a vista d'ocell