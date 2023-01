La investigació inicial sobre l'incendi en un pis de Figueres on va morir un home de 56 anys i una dona va quedar ferida crítica apunta que podria haver estat accidental, segons ha explicat l'alcaldessa, Agnès Lladó, i han confirmat fonts del cos de Mossos d'Esquadra. Durant aquest matí, agents de la científica dels Mossos s'han desplaçat fins a l'immoble, ubicat al carrer de l'Àngel, per prendre imatges i determinar les causes exactes del foc. Lladó ha explicat que el foc, que es va declarar cap a les deu de la nit, va acumular una gran quantitat de fum "i poca flama" i que no ha afectat l'estructura de l'edifici. De fet, la resta de veïns del bloc hi van poder tornar poca estona després.

L'incendi va començar poc abans de les deu de la nit, tot i que els serveis d'emergències van rebre l'alerta pocs minuts abans, a les 21.56 hores. El foc es va declarar a la primera planta d'un bloc amb quatre pisos del carrer de l'Àngel de Figueres, per causes que encara s'estan investigant. Els efectius van haver de treballar amb l'autoescala, extingint les flames des de l'exterior, i també des de dins de l'habitatge. A l'interior del pis hi van localitzar les dues persones.

Els serveis mèdics van fer la reanimació cardiopulmonar a l'home però no van poder fer res per salvar-li la vida. La dona, també de 56 anys, va ser evacuada inicialment a l'hospital Trueta de Girona i, posteriorment, la van traslladar amb l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona en estat crític i amb cremades a la cara, segons ha explicat l'alcaldessa. A l'immoble també hi van localitzar un gos sense vida.

La parella residia en aquest pis del qual la dona era propietària i tot sembla indicar que l'incendi s'hauria produït per causes accidentals. Així ho apunta la investigació inicial dels Mossos d'Esquadra, que d'entrada no hi han trobat indicis de criminalitat; però aquest matí hi han prenent mostres per acabar de determinar-ne les causes exactes.

Lladó ha explicat que podria haver-la ocasionat una mala combustió tenint en compte que el foc tenia "poc oxigen i va generar molt de flum i poca flama". Tampoc ha afectat estructuralment l'edifici i, de fet, la resta de veïns van poder tornar a casa seva poca estona després que es donés el foc per extingit, a les 22.37 hores.

En el dispositiu hi van treballar també dues unitats del SEM, tres patrulles i la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Guàrdia Urbana.

Lladó també ha explicat que les víctimes eren usuaris dels serveis socials però que no els consta cap situació d'emergència social sinó que era per un tema "assistencial".

"No vaig sentir res"

Una veïna del bloc Gala ha detallat també que al pis hi tenien una estufa elèctrica molt propera al sofà i que les flames es podrien haver originat al menjador. També ha explicat que no va sentir cap soroll estrany abans del foc ni cap explosió. De fet, ja era al llit quan li van picar a la porta per avisar-la del foc i que, quan va trucar a emergències, ja hi estava arribant la policia i hi havia diverses persones congregades davant de l'edifici alertades pel fum que sortia de les finestres. Gala també ha explicat que la parella tenia problemes d'addiccions.