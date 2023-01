Un incendi en un pis del carrer de l'Àngel de Figueres ha provocat una víctima mortal, per inhalació de fum, i ha deixat en estat crític una segona persona que ha estat traslladada a l'hospital barceloní de la Vall d'Hebron amb importants cremades.

Des de les deu de la nit, els Bombers van estar treballant per apagar l'incendi en un habitatge del carrer de l'Àngel, a tocar de l'avinguda Salvador Dalí. A l'espera de conèixer més detalls, l'incendi podria haver estat provocat per una mena de deflagració dins de l'habitatge. Abans de mitjanit, la resta de veïns del bloc ja van poder tornar a entrar als seus domicilis.

Des de les 22h @bomberscat, @GU_Figueres i @mossos treballen en un dispositiu per un incendi a en un pis del carrer de l’Àngel. Malauradament, el SEM informa d’una persona morta per inhalació de fum i una altra en estat crític que ha estat traslladada a l'hospital. — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) 11 de enero de 2023

L'incendi afectava la primera planta d'un edifici del carrer Àngel. Set dotacions dels Bombers es van traslladar fins al lloc. En arribar, van veure que el foc també afectava el balcó del pis sinistrat. Els efectius van treballar amb l'autoescala, extingint les flames des de l'exterior, i també des de dins de l'habitatge. A l'interior del pis van localitzar les dues persones.

Els serveis mèdics van fer la reanimació cardiopulmonar a l'home però no van poder fer res per salvar-li la vida. La dona, també de 56 anys, va ser evacuada inicialment a l'hospital Trueta de Girona i, posteriorment, la van traslladar amb l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona en estat crític. A l'immoble també hi van localitzar un gos sense vida.

L'avís, que va arribar a les 21.56h, informava d'un incendi en un pis a la primera planta d’un edifici del carrer de l’Àngel. El foc, les causes del qual investiguen els Mossos d'Esquadra, va afectar diverses estances del pis. Va quedar totalment extingit a les 22.37 hores.

Durant les tasques d'extinció, els Bombers van demanar a les dues persones que hi havia a les plantes superiors del pis afectat que es confinessin a l'interior dels seus habitatges. Sufocades les flames, van ventilar l'edifici i van comprovar amb el detector de gasos que l'atmosfera a dins era del tot neta. Posteriorment, van revisar l’edifici, que és de planta baixa més tres. En la inspecció van determinar que l'estructura no havia quedat afectada, de manera que la resta és habitable.

En el dispositiu hi van treballar també dues unitats del SEM, tres patrulles i la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Guàrdia Urbana.