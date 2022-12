El jutjat de la Bisbal d'Empordà ha decretat presó per a l'home de 31 anys que el 12 de desembre va atracar en ple carrer i va deixar malferida una dona d'edat avançada a Torroella de Montgrí, tal com va avançar Diari de Girona. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del robatori violent, que va tenir lloc a l'avinguda Lluís Companys, cap a dos quarts de set de la tarda. La víctima, una dona d'uns 70 anys, va patir ferides de gravetat i la van traslladar a l'hospital on va ingressar a l'UCI. Els Mossos van obrir una investigació per identificar i arrestar el sospitós.

La dona va poder prestar declaració el 14 de desembre i, a través de la descripció de l'assaltant que va donar i de la col·laboració de la policia local, els investigadors van acabar estrenyent el cercle al voltant de l'assaltant. Els agents locals van poder informar els Mossos que, el mateix dia del robatori i a una zona propera al lloc dels fets, havien vist aquest home de 31 anys que té un aspecte que quadrava amb la descripció facilitada per la víctima. Els Mossos el van poder detenir però quan va passar a disposició judicial va sortir en llibertat provisional a l'espera d'unes diligències judicials que hi havia pendents. Segons confirmen els Mossos, aleshores la víctima no va poder fer la roda de reconeixement que sí que ha fet aquest divendres, identificant l'arrestat sense cap dubte. Per això, el jutjat ha decretat presó provisional per al suposat autor del robatori violent, segons confirmen els Mossos.