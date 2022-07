Un incendi de vegetació declarat a les 14.06 hores de la tarda a Roses afecta uns camps i un magatzem industrial. Segons informen els Bombers, el foc ha començat a tocar el quilòmetre 2 de la GI-610.

No hi ha cap persona ferida. Les flames han afectat vegetació baixa i han calcinat completament un magatzem municipal on es guardaven carrosses de carnestoltes, segons han indicat a l'ACN fonts del cos d'emergències.

A les 17.24 hores, els Bombers informen que el foc ja està controlat i retiren els mitjans aeris. A la zona hi continuen treballant 14 dotacions terrestres per remullar la zona i extingir-lo.