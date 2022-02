El pitjor episodi que deixa aquest dimarts 1 de febrer la forta tramuntana a la comarca és l'incendi forestal de Peralada, declarat durant la matinada i reconsiderat actiu aquest matí després d'haver-se estabilitzat durant la nit.

Per una altra part, els Bombers de la Generalitat han rebut en dotze hores - entre les 23 i les 11h - més d'una trentena d'avisos per afectacions del vent, tots registrats com a "poc greus", ja que no han provocat cap accident. La majoria són despreniments de cobertes de teulades i planxes metàl·liques que surten volant. El primer avís es va rebre ahir a les onze de la nit, a la nau de la Ford a Figueres, d'on van volar les plaques del sostre. Durant el matí han continuat aquests tipus d'avisos. Entre els quals, a Cantallops, han volat unes plaques solars d'un sostre del carrer Olivar de l’obra; a Vilabertran, al carrer Josep Palau i Reig, han caigut uns cables de telefonia; a l'Esclat de Castelló d'Empúries s'han desprès dues plaques metàl·liques; i a Colera, ha volat una claraboia d'una finca del carrer del Mar; entre d'altres.

De moment, només s'ha registrat un arbre caigut a la via, ha sigut aquest matí a la carretera 260 de Figueres.

Els Bombers han arribat a temps d'evitar afectacions més greus en casos com un semàfor de l'avinguda Salvador Dalí de Figueres, que ha estat a punt de caure; o una bastida a les obres del CAP de la Jonquera, que es movia molt.

