Detenen l'home que va agredir dos treballadors i tres gossos a la protectora d'animals de Figueres

Detingut l'home que va agredir dos treballadors i tres gossos a la protectora d'animals de Figueres. La detenció de l’individu s’ha produït a les 10.15 hores d'aquest dilluns en els terrenys d’una casa propera a les vies del tren i a la masia ocupada a on vivia, després d’una persecució.

Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, amb agents ARRO, tenien en marxa un dispositiu per trobar l'individu des del diumenge a la tarda, quan va perpetrar els fets i es va escapar. Segons fonts municipals, l'autor seria una persona amb problemes mentals que ocupa una masia propera a la protectora d'animals.

Pel que fa als dos treballadors agredits, amb ferides lleus, van haver de ser traslladats a l'hospital. Els gossos ferits estan vius i han estat atesos pels veterinaris. Un d'ells va patir ferides a la mandíbula i a una pota. L'altre va patir cremades al cos i va ser traslladat a una clínica veterinària de Girona.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va explicar el mateix diumenge en un vídeo difós per xarxes, que l'agressor és un ocupa d'una finca del carrer Port de la Selva. També va desmentir alguns rumors que havien circulat per les xarxes socials. "No hi ha hagut cap animal mort ni degollat. La realitat és que hi ha dos gossos ferits: un de lleu, amb ferides a la mandíbula i una pota; i un altre de més greu amb cremades al cos, que ha estat traslladat a una clínica veterinària a Girona", va detallar l'alcalde.