Pere Casellas Borrell és advocat, regidor a l’Ajuntament de Figueres i conseller comarcal de l’Alt Empordà en representació del PSC. Ocupa una vicepresidència i té a càrrec seu l’àrea de Turisme.

Quins objectius persegueix el projecte de l’Avinguda del Vi i l’Oli de l’Empordà?

En un sol projecte es reuneixen diversos objectius que tenen com a front comú la voluntat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà de fer costat als seus seixanta-vuit municipis. Amb aquest projecte, ajudem els nostres pobles a millorar el seu desenvolupament, perquè no només beneficiarà als que formen part d’aquesta avinguda, sinó que, de retruc, també ho farà en els del seu entorn i a la comarca en general.

Per què han triat la falda de l’Albera i de la serralada de Verdera?

Té molt de sentit que sigui així. La vinya és el símbol d’aquesta part del territori. És aquí on es concentren el 65% dels cellers de l’Empordà, el 85% de les seves vinyes i entorn del 60% dels olivars de les comarques gironines. De fet, és l’única zona de tota la demarcació de Girona que té un paisatge permanent de vinya i olivera.

És una aposta clara per l’enoturisme i l’oleoturisme, doncs.

Com no podia ser d’una altra manera. En aquests trenta-tres quilòmetres s’acumula una oferta incomparable que reuneix el paisatge del vi i de l’oli, tots dos amb segell de Denominació d’Origen, amb un ric patrimoni històric que va des del megalitisme fins als cellers de principi del segle XX, passant pel romànic i l’arquitectura agrícola de l’Empordà. També hi ha quatre cellers que produeixen vins naturals i que són un clar exemple de les noves tendències de sostenibilitat. Totes les actuacions que estem fent i que farem estan encaminades a potenciar tots els aspectes que ja són presents en aquest territori.

L’Avinguda té el suport de tots els municipis implicats?

Ens hem reunit amb totes les alcaldies dels tretze municipis, amb els representants de la DO Empordà del Vi i la DOP de l’Oli, també amb el sector de l’Hostaleria. Volem que sigui un projecte coral i compartit. I que en una segona fase mirarem d’ampliar cap a l’Albera marítima, que també té molta força.