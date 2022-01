L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) manté l'estat d'alerta per sequera als 22 municipis de l'Alt Empordà que s'abasteixen de l'aqüífer del Fluvià Muga. L'ACA ha revisat l’estat de la sequera a les conques internes de Catalunya i, en especial, de la unitat d’explotació que està en situació d’alerta, resolent que es manté l’estat d’alerta per sequera a l’àmbit de l’aqüífer del Fluvià Muga. Tot i que les pluges del novembre han incrementat el nivell de l'aqüífer, aquesta millora no ha estat suficient per sortir de l'estat d'alerta. Entre altres mesures, ha limitat el consum global d'aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia, ha imposat reduccions en el reg de zones verdes, la prohibició d'ompliment de fons ornamentals, la neteja de carrers o la limitació a l'hora d'omplir piscines. El sistema Ter-Llobregat, que abasteix a més de 5 milions de persones, se situa per sota del 60%. Per això s'ha incrementat la producció de les plantes dessalinitzadores.

L'ACA manté l'estat d'alerta per sequera a 22 municipis de l'Alt Empordà L'aqüífer del Fluvià Muga, que abasteix a 22 municipis de l'Alt Empordà, se situa a 15,7 metres sobre el nivell del mar. Aquesta xifra és superior a la que tenia quan es va declarar l'alerta als municipis que s'abasteixen d'aquest aqüífer, l'octubre del 2021, quan estava en 15,4 metres. En les unitats d'explotació restants de les conques internes (17), la meitat es mantenen en estat de prealerta i l'altra meitat es troben en situació de normalitat. El Pantà de Darnius-Boadella es mor de set sense pluja Mesures a les zones abastides pel Fluvià Muga Amb la situació d'alerta de la zona abastida pel Fluvià Muga, es mantenen les mateixes limitacions i restriccions als diferents usos que s'abasteixen de les xarxes d'aigua potable. Entre altres mesures, les empreses operadores hauran de comunicar a l'ACA, amb caràcter mensual o trimestral (en funció del seu volum), les dades de volums subministrats a cada municipi i els volums captats.La resta d'usos hauran de reduir els seus consums en funció del tipus. El reg agrícola s'ha de reduir un 25%, els usos ramaders un 10%, els usos industrials un 5% i els usos recreatius que impliquin el reg un 30%. Els municipis afectats per aquesta alerta són: Agullana, l'Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum. El Ter-Llobregat s'aproxima a l'estat de prealerta El sistema Ter Llobregat, que abasteix al voltant de 5 milions de persones, està al 59% de la seva capacitat i es garanteixen totes les demandes per a un període de 10 mesos. No obstant això, per alentir el descens dels embassaments, les dessalinitzadores catalanes (Llobregat i Tordera) estan incrementant la seva producció, passant dels 0,8 m³/s a 2,12 m³/s, cosa que suposa que passar d'una producció del 20-30% al 85% del conjunt de la seva capacitat. Empitjora la sequera pluviomètrica Els indicadors de sequera pluviomètrica, que fan referència únicament a la pluja caiguda en els darrers 12 mesos respecte als valors normals, han empitjorat en tot el territori, i el curs mitjà del riu Llobregat s'afegeix a les 9 unitats d'explotació que ja estaven en aquest estat de sequera pluviomètrica severa arran de la falta de pluges dels darrers mesos.