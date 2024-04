150 personalitats trien llibre: la biografia de Pla i les novel·les de Clara Queraltó, Pol Guasch i Irene Solà són els favorits

L'aproximació biogràfica de Xavier Pla a la figura polièdrica de Josep Pla, 'Un cor furtiu' (Destino); i les noves novel·les Clara Queraltó, Pol Guasch, Irene Solà, Jordi Puntí i Carme Riera són les recomanacions literàries que 150 personalitats han fet arribar a l'ACN per Sant Jordi. Els presidents de la Generalitat i el govern espanyol, consellers del Govern i ministres de l'executiu estatal, la presidenta de l'Eurocambra, alcaldes, el comissari en cap dels Mossos, periodistes, responsables de sindicats i patronals, periodistes, directors d'equipaments culturals, músics, esportistes, jutges, advocats i xefs de renom detallen a l'ACN les seves preferències per la diada.

Els alcaldes catalans

Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, escull ‘Fortuna’, d’Hernán Díaz (Periscopi) i ‘Tres enigmas para la Organización’, d’Eduardo Mendoza (Seix Barral); Lluc Salellas, alcalde de Girona, ‘Guanyaràs una mar llisa’ (Edicions del Periscopi), de Miquel Martín; Jordi Masquef, alcalde de Figueres, ‘Els últims secrets de Dalí’ (Editorial Grup Gavarres), de Josep Playà; Marc Aloy, alcalde de Manresa, ‘La Modista de Gràcia’ (La Campana), de Marc Font; Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, ‘Maria Antonieta’ (Editorial Acantilado), d’Stefan Zweig; Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, ‘32 de març’ (Editorial Univers), de Xavier Bosch, i Jordi Jordan, alcalde de Tortosa, ‘La número 25’ (Cossetània Edicions), de Bernat Navarro.

Polítics catalans

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, fa dues recomanacions: ‘Europa. Una història personal’ (Arcadia), de Timothy Garton Ash, i ‘Mai és una paraula molt lletja’ (Ara Llibres), de Maria Climent; mentre que la segona autoritat del país, Anna Erra, presidenta del Parlament, proposa, ‘Vençuda però no submisa: la Catalunya del segle XVIII’ (Edicions 62), de Joaquim Albareda Salvadó. La vicepresidenta, Laura Vilagrà, ‘La Catalunya Emergida’ (Cossetània Edicions), del periodista d'’El Punt Avui’ Òscar Palau.

Natàlia Garriga, consellera de Cultura, recomana 'Vicent Andrés Estellés. La veu d’un poble’ (Sembra Llibres), de Pau Alabajos; Natàlia Mas, consellera d’Economia i Hisenda, ‘A les dues seran les tres’ (Quaderns Crema), de Sergi Pàmies; Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball, ‘D13. Crònica judicial’ (Anagrama), d’Emmanuel Carrère; Ester Capella, consellera de Territori, ‘Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres’ (Anagrama), d’Irene Solà; Tània Verge, consellera d’Igualtat i Feminismes, ‘Ocàs i fascinació’ (Club Editor), d’Eva Baltasar; Gemma Ubasart, consellera de Justícia, ‘El monstre de Santa Helena’ (La Campana), d’Albert Sánchez Piñol; Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitats, ‘Un cor furtiu. Vida de Josep Pla’ (Destino), de Xavier Pla; David Mascort, conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ‘Crits de guerra’ (Columna), de Raimon Portell; Carles Campuzano, conseller de Drets Socials, ‘Un cor furtiu. Vida de Josep Pla’ (Destino), de Xavier Pla; Joan Ignasi Elena, conseller d’Interior, ‘El mago del Kremlin’ (Seix Barral), de Giuliano da Empoli; Anna Simó, consellera d’Educació: ‘Idiota!’ (Pagès Editors), de Raül Romeva; Manel Balcells, conseller de Salut, ‘Benvolguda’ (Columna), d’Empar Moliner, i Meritxell Serret, consellera d’Acció Exterior, ‘La Malnada’ (Edicions del Periscopi), de Beatrice Salvioni.

Sánchez, Armengol i ministres

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, proposa ‘Un verdor terrible’ (Anagrama), de Benjamin Labatut; Francina Armengol, presidenta del Congrés, ‘Una ombra blanca’ (Edicions 62), de Carme Riera, i ‘Fortuna’ (Edicions del Periscopi), d’Hernán Díaz; Ernest Urtasun, ministre de Cultura, el Premi Néstor Lujan de Novel·la Històrica de fa cinc anys, ‘El cònsol de Barcelona’ (La butxaca), d’Andreu Claret Serra i Jordi Hereu, ministre d’Indústria i Turisme, ‘Testigo de un tiempo incierto: de la caída del muro a la invasión de Ucrania’ (Espasa), de Javier Solana.

Eurocambra

Roberta Metsola, presidenta de l’Eurocambra, cita el llibre ‘A Death in Malta, An assassination and a family's quest for justice’, de Paul Caruana Galizia.

Candidats al 12-M

Pel que fa els candidats a les eleccions catalanes, el cap de llista PSC, Salvador Illa, aposta per ‘Un cor furtiu. Vida de Josep Pla’ (Destino), de Xavier Pla; el cap de llista de Junts + Puigdemont per Catalunya, Carles Puigdemont, per ‘Els nostres objectes de cada dia’ (Proa), de Josep Mª Espinàs; la cap de llista de la CUP, Laia Estrada, per ‘Lo mig del món’ (Club Editor) de Roser Vernet; la candidata dels comuns, Jéssica Albiach, per ‘Guillem’ (Amsterdam), de Núria Cadenes; el cap de llista de Ciutadans, Carlos Carrizosa, per 'Carne Gobernada' (Editorial Ariel), de Fernando Savater; i finalment el cap de llista del PPC, Alejandro Fernández, per 'El Mag' (Amsterdam), de Colm Tóibín.

Els escriptors trien llibre

En el terreny literari, María Belmonte proposa 'Sueño de Polífilo' (Acantilado) de Francesco Colonna; Josep Maria Equirol, ‘Contes’ (Quaderns Crema), d’Anton P. Txékhov; Carme Riera, ‘Història d’un piano’ (Columna), de Ramon Gener; Elisabet Riera, ‘Marxarons’ (L’Avenç), de Cristina Masanés; Joan Jordi Miralles, ‘Els murs invisibles’ (L'altra editorial), de Ramon Mas; Lluís Llort, ‘Ciutat morta’ (Crims.cat / Clandestina) de Shane Stevens; Ramon Mas, ‘Qui estima no dorm’ (Nova Editorial Moll), de Robert Schneider; Albert Jané, 56è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, 'Tu, calla' (Comanegra), de Josefina Rifà, i Josep Vallverdú ‘El Captaire’ (Editorial Salòria), que ha escrit ell i ‘Un cor furtiu – Vida de Josep Pla’ (Destino) de Xavier Pla.

Més recomanacions. La presidenta de l'Ateneu Barcelonès, Isona Passola, tria 'Dies Claríssims de Síria' (Pagès Editors), de Miquel de Palol; el director de l’AELC Sebastià Portell, ‘Els enyooors’ (Viena Edicions), de Jun Komura; Miquel Martín, ‘Milady’ (Editorial Empúries), de Neus Canyelles; Pep Prieto, ‘Riu de safirs’ (Edicions 62) de Marc Pastor; Quim Torra, ‘País Valencià. Eixida d'emergència’ (Editorial Afers), de Ricard Chulià; Maria Barbal, ‘El retrat de matrimoni’ (L'altra editorial), de Maggie O'Farrell; Gerard Quintana, ‘La Llei de l'Hivern’ (Destino) de Gemma Ventura Farré; Vicenç Villatoro, ‘Un cor furtiu. Vida de Josep Pla’ (Destino), de Xavier Pla; Miquel Fañanàs, ‘Alfons el Magnànim. Tres corones per a un rei’ (Editorial Base), de Josep Brugada; Xavier Pla, ‘Confeti’ (Edicions Proa), de Jordi Puntí; Iolanda Batallé, ‘Soc el seu silenci’ (Norma Editorial), de Jordi Lafebre, i Pau Cusí, ‘Saps que ho vols’ (L'Altra Editorial), de Kristen Roupenian.

‘Tots els contes’ (Columna), de Maria Barbal és la tria de Jaume Clotet; mentre que Emma Zafon menciona ‘A casa teníem un himne’ (L'Altra Editorial), de Maria Climent; Natàlia Cerezo, ‘Xirp’ (Lleonard Muntaner), de Josep Lluís Badal; Jordi Puntí, ‘La mirada captiva’ (Arcàdia), de Colm Tóibín; Roser Vernet, ‘El primer home’ (Raig Verd), d'Albert Camus; Neus Rossell, ‘El fruit del baobab’ (Edicions 62), de Maite Carranza; Jordi Milán, ‘Estimat Idiota’ (Rosa dels Vents) de Cristian Olivé; Jenn Díaz, ‘Super-emocional’ (Continta me tienes), de Juanpe Sánchez López, i Lluís Calvo, ‘Solenoide’ (Edicions del Periscopi), de Mircea Cărtărescu.

Eva Baltasar es decanta ‘Nits d'insomni’ (Flâneur), d'Elizabeth Hardwick; Maria Arimany, ‘L’estiu circular’ (Club Editor), de Marion Brunet; Alba Dedeu, ‘Adam Bede’ (Adesiara), de George Eliot; Pep Puig, ‘Un estiu de luxe’ (Pagès Editors), de Marianne Kaurin; Maria Climent, 'Casada i Callada’ (Editorial Empúries) d’Emma Zafón; Pep Antoni Roig, ‘La garota entre les dents’ (Columna Edicions), de Pau Cusí, i Regina Rodríguez Sirvent, 'Els murs invisibles' (L’Altra Editorial), de Ramon Mas.

Lacuesta, Maíllo, Rico o Verdaguer

El director Isaki Lacuesta recomana l’assaig ‘Libro de Morente. 1. El impulso del riesgo (1969-1976, Athenaica Ediciones)’, de José Luis Ortiz; el director Kike Maíllo, ‘Contenido. Una novela’ (Blackie Books), de Carlo Padial; la directora Celia Rico, ‘Las hijas horribles’ (Libros de K.O.), de Blanca Lacasa; el director Antonio Chavarrías, ‘Almas muertas’ (Alianza Editorial), de Nikolái Gógol; l’actor David Verdaguer, ‘L’home que es va enamorar de la Lluna’ (Les Altres Herbes), de Tom Spanbauer; l’actor Àlex Brendemühl, ‘Un país petit’ (Editorial Empúries), de Gael Faye; el director Pau Calpe, ‘Ofert a les mans, el paradís crema’ (Anagrama), de Pol Guasch; la directora de cinema Patricia Font, ‘El mestre que va prometre el mar’ (Blume), de Francesc Escribano, i ‘La insoportable levedad del ser’ (Tusquets), de Milan Kundera, i l’actriu Mireia Vilapuig, ‘La voluntat de canviar’ (Tigre de paper), de Bell Hooks.

Les opcions de Paula Valls, Gerard Quintana o Yung Rajola

L’artista Gigi Ros tria ‘Ofert a les mans, el paradís crema’ (Anagrama), de Pol Guasch; Boye (David Menéndez), ‘Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres’ (Anagrama), d’Irene Solà; Joan Enric Barceló, ‘El dia de l’alliberament’ (Edicions del 1984), de George Saunders; el cantant i productor Àlex Pérez, ‘Una vida a les muntanyes’ (Ara Llibres), d’Abraham Orriols; Ven’nus, ‘Consum preferent’ (Anagrama), d’Andrea Genovart; Yung Rajola, ‘Tot és ara i res’ (Trea), de Joan Vinyoli; el cantant Edu Esteve, ‘Siddhartha’ (Debolsillo), de Hermann Hesse; el compositor i cantant Sergi Carbonell, ‘No diguis res’ (Periscopi), de Patrick Radden Keefe; Èric Verges, d’Els Catarres, ‘Hyperion’ (B de Bolsillo), de Dan Simmons; el compositor i cantant Carlos Sadness, 'Los reyes del mambo tocan canciones de amor' (Suma), d’Oscar Hijuelos, i Paula Valls, ‘La situació i la història’ (L’Altra Editorial), de Vivian Gornick.

La cantant Beth Rodergas aposta per ‘La puresa de l’engany’ (Columna Edicions), de Gerard Quintana; Arturo Gaya, per ‘Lo mig del món’, de Roser Vernet (Club Editor), i Joan Reig, ‘El silenci que heu de témer’ (Edicions Serraclara), de Francesc Ribera ‘Titot’. Del grup Blaumut, Xavi de la Iglesia proposa ‘Un brindis per Sant Martirià’ (H&O Editores), d’Albert Serra; Vassil Lambrinov, ‘La libertad de ser’ (Luciérnaga), d’Annie Marquier, i Oriol Aymat, ‘El cant de mil ocells’, de Marina Durany.

Per la seva part, el codirector del Sónar i cineasta Sergio Caballero recomana ‘Novaceno’ (Ediciones Paidós), de James Lovelock; el director general del Palau de la Música, Joan Oller, 'Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres’ (Anagrama), d’Irene Solà; el director de L’Auditori, Robert Brufau, la saga de ‘Blackwater’ (Blackie Books), de Michael McDowell; el director artístic del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, ‘Si una emergència’ (Proa), de Mireia Calafell.

Personalitats del teatre, el circ i la dansa

En l’àmbit de les arts escèniques la directora Mercat de les Flors, Àngels Margarit, escull 'El futuro es vegetal' (Galaxia Gutenberg), d'Stefano Mancuso; el director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ‘Com un batec en un micròfon’ (Anagrama), de Clara Queraltó; el director artístic del Teatre Condal, Daniel Anglès, 'Ofert a les mans, el paradís crema' (Anagrama), de Pol Guasch; la directora artística de La Villarroel, Tania Brenlle, 'Pagesos i senyors' (Galàxia Gutenberg), de Theodor Kallifatides; el director artístic del Teatre Romea, Josep Maria Pou, 'Confeti' (Proa), de Jordi Puntí , i 'Baumgartner' (Edicions 62), de Paul Auster; Jordi González, vicepresident d'Art i Continguts del Grup Focus i responsable del Teatre Goya, 'Veus de mort als Encants Vells' (Àfora Focus Edicions i Comanegra), de Sylvia Lagarda-Mata; la directora artística del TNC, Carme Portaceli, 'Fins a l’última pedra' (Editorial Males Herbes), de Berta Creus i 'Nosotras' (Planeta), de Carmen Calvo, i el director del Festival Grec, Cesc Casadesús, 'Las malas' (Editorial Tusquets), de Camila Sosa.

Salvador Sunyer, director del Festival Temporada Alta, aposta per ‘Un cor furtiu. Vida de Josep Pla’ (Destino), de Xavier Pla, i el director de la Sala Beckett, Toni Casares, per 'Teatre maleït' (Prometeu Edicions), de Tennessee Williams.

Per la seva part, el Peyu tria ‘Ments preclares. El llibre dels idiotes’ (librosdevanguardia), de Quim Monzó; l’actor Oriol Grau, ‘El del gas’, d’Ester Suñé (Editorial Neopàtria); Pepa Plana, ‘Neguit Permanent’(L’Agulla Daurada), de Tsitsi Dangarembga; Roberto Olivan, director de Deltebre Dansa, ‘Finis Mundi’ (Edicions El Barco de Vapor), de Laura Gallego.

Directors de museus fan tria per la diada

Des del món de l’art, Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, recomana ‘Una vegada va ser estiu la nit sencera’(Editorial Males Herbes), d’Elisabet Riera; Lluís Bassat, ‘Si esto es un hombre’ (Austral), de Primo Levi; el director del centre d'arts Santa Mònica, Enric Puig Punyet, 'Món de bojos. La política de la salut mental' (Editorial Tigre de Paper), de Micha Frazer-Caroll; la directora d'Arts Visuals i Textuals Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, Maria Canelles, 'McGlue' (Angle Editorial), d'Ottessa Moshfegh, i la directora de Producció i Gestió Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, Sheila Eroles: 'Claus i Lucas' (Amsterdam), d'Agota Kristof.

La directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose, opta per 'Marxarons' (L'Avenç), de Cristina Masanés; el director del MNAC, Pepe Serra, per 'No mataràs' (Fragmenta Editorial), de Bernat Dedéu; la directora general adjunta de la Fundació 'La Caixa', Elisa Durán, per 'La resistència íntima. Assaig d’una filosofia de proximitat' (Quaderns Crema), de Josep Maria Esquirol; el director de la Fundació Joan Miró, Marko Daniel, per 'La mirada captiva. Escrits sobre art' (Arcàdia), de Colm Tóibín; el director artístic del DHub, Jose Luis de Vicente, per 'El diseño como actitud' (Editorial GG), d'Alice Rawsthorn; el director de la Virreina Centre de la Imatge, Valentín Roma, per 'La nit ovípara' (Editorial Documents Documenta), de Maria Sevilla; el director de La Capella, David Armengol, per 'La muntanya viva' (Edicions Sidillà), de Nan Shepherd; el director del Museu Picasso, Emmanuel Guigon, per 'Picasso-Barcelona. Una cartografia' (Editorial Tenov), una col·laboració del museu amb l'Ajuntament de Barcelona; el director de Mèdo-Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona i del festival Eufònic, Vicent Fibla, per ‘Cultura ingobernable: De la cultura como escenario de radicalización democrática’ (Ariel), de Jazmín Beirak i ‘Macrofestivales: El agujero negro de la música’ (Península), de Nando Cruz.

Ruscalleda i els germans Roca escullen per Sant Jordi

Pel que fa al món gastronòmic, Carme Ruscalleda cita ‘Confeti’ (Proa), de Jordi Puntí i ‘Vida de Teresina’ (Rosa dels Vents), de Jordi Milan i Pol Vinyes; Maria Nicolau, ‘Agafar les regnes’ (La Segona Perifèria) de Kathryn Scanlan.

Els germans Roca també fan arribar la seva tria a l'ACN per Sant Jordi. Així, Joan Roca, xef del Celler de Can Roca, opta per ‘Les millors receptes de Carles Gaig’ (Columna Edicions), de Carles Gaig, i Josep Roca, sommelier del Celler de Can Roca, ‘Cuinar el Mediterrani’ (Columna Edicions), de Joan Roca i Salvador Brugués.

Periodistes i presentadors

En el terreny periodístic, Lidia Heredia proposa ‘L’edat d’or’ (Edicions 62), de Gore Vidal; Jordi Basté i Elisenda Pineda, ‘Com un batec en un micròfon’ (Anagrama), de Clara Queraltó; Xavi Coral, ‘Jo confesso’ (Proa), de Jaume Cabré; Mònica Usart, ‘96 hores de juliol i 1 infern: Atrapats a l'incendi d'Horta de Sant Joan’ (Símbol editorial), de Jordi Cruz; Carles Porta, ‘Un animal salvatge’ (La Campana), de Joël Dicker, i Ramon Gener, ‘Una ombra blanca’ (Edicions 62), de Carme Riera.

Món econòmic

Xavier Panés, president de Cecot, escull per 'La ciutat del fum’ (Edicions 62), de Vicenç Villatoro; Joan Font, president del grup Bon Preu, per ‘La Odissea’ d’Homer, amb la traducció de Carles Riba o de Joan F. Mira; Josep Lluís Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, per ‘Un cor furtiu’ (Destino), de Xavier Pla; Antoni Cañete, president de PIMEC, per ‘La polarización política en Estados Unidos’ (Editorial Debate), de Josep M. Colomer; Camil Ros, secretari general de la UGT, per ‘El colós de Marussi’ (Tushita Edicions), de Henry Miler; Sergi Perelló, secretari general de la Intersindical, per ‘La llavor sembrada’ (Pòrtic Edicions), d’Aureli Argemi; Javier Pacheco, secretari general de CCOO, per ‘No te veré morir’ (Editorial Seix Barral), d’Antonio Muñoz Molina; Josep Santacreu, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, per ‘Con la vida en los talones’ (La Esfera de los Libros), de Jordi Clos, i Marta Angerri, presidenta de l'Observatori Dona Empresa Economia de la Cambra, per ‘Obedecedario patriarcal. Estrategias para la desobediencia’ (Nuevos Cuadernos Anagrama), de Sara Berbel i Bernat Castany.

Científics, advocats, bisbes i esportistes

Aitana Bonmatí recomana la nova edició de la seva autobiografia, ‘Aitana Bonmatí. Totes unides fem força’ (Editorial Base); Eudald Carbonell, catedràtic emèrit de Prehistòria de la URV i codirector del Projecte Atapuerca, ‘Moral y civilización. Una historia’ (Editorial Arpa), de Juan Antonio Rivera; Octavi Vilà, nou bisbe de Girona, ‘Un cor furtiu. Vida de Josep Pla’ (Destino), de Xavier Pla; Carla Vall, ‘La família grande’ (Península), de Camille Kouchner; Sor Lucia Caram, monja i activista, ‘Una encíclica sobre la paz en Ucrania’ (Espasa), del papa Francesc; Jesús María Barrientos, president del TSJC, ‘Anta’ (Libros del Futuro), de David Monteagudo; Samuel Reyes, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, 'Consciència o col·lapse’ (Fragmenta editorial), de Jordi Pigem; Joan Josep Omella, cardenal i arquebisbe de Barcelona, ‘Saviesa d’un pobre. Francesc d’Assís’ (Editorial Claret), d’Éloi Leclerc, i Eduard Sallent, comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, ‘11-M. Pudo evitarse’ (Galaxia Gutenberg), de Fernando Reinares.