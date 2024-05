Les dates claus per fer la declaració de la renda amb el límit de l’1 de juliol

La campanya de la declaració de la renda és un període molt important per als contribuents, d’aquí ve que hagin de conèixer les dates per a complir amb aquesta obligació fiscal sense esglais. Durant mesos, els contribuents hauran de presentar la declaració de la renda en línia, presencial o mitjançant assistència telefònica. Aquells que tinguin un únic pagador i hagin rebut rendes iguals o superiors a 22.000 euros anuals, hauran de complir amb aquesta obligació fiscal; en canvi, els qui tinguin dos o més de dos pagadors, el límit per a presentar-la és de 15.000 euros.

Les dates límit per a lliurar la declaració de la renda varien en funció de la modalitat de presentació, és a dir, no són els mateixos terminis per als qui realitzin aquest tràmit en línia, presencialment o si domicilia, o no, el pagament.

Aquests són els dies que tot contribuent hauria de conèixer:

3 d’abril: és la data d’inici del termini per a presentar la declaració de la renda en línia

7 de maig: inici del termini de l’atenció telefònica per a la presentació de la declaració

3 de juny: posada en marxa del servei d’atenció presencial en oficines per als qui requereixin assistència en persona

26 de juny: data límit per a les presentacions de declaracions que resultin en un ingrés amb domiciliació bancària

1 de juliol: últim dia per a presentar la declaració de la renda.

És important saber que els contribuents que vulguin aplicar-se determinades deduccions o rebre una eventual devolució, hauran de confirmar l’esborrany o presentar la declaració de la renda, encara que no estiguin obligats a fer-ho per la quantia dels seus ingressos. En general, els ingressos mínims exclosos de la declaració de la renda 2023-2024 per rendiments del treball són aquells menors als 22.000 euros bruts anuals. Així que, si els ingressos per treball en 2023 procedeixen d’un únic pagador i no superen aquesta quantitat, no hi ha obligació de presentar la declaració de la renda aquest 2024.