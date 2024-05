La il·luminació dels búnquers del Castell de la Trinitat de Roses guanya el premi internacional (D)arc Awards

Els Premis Internacionals (D)arc Awards que es convoquen anualment i distingeixen les millors intervencions en il·luminació arquitectònica a nivell internacional, han guardonat enguany, dins la categoria Spaces Low Budget, el projecte de rehabilitació i recuperació del patrimoni en pedra seca i búnquers al Castell de la Trinitat de Roses. La proposta va ser premiada entre 12 projectes finalistes d’arreu del món, on el segon premi va correspondre a la proposta de la il·luminació de l’Estació Oriental de metro a Dinamarca i el tercer premi va ser per una intervenció d’il·luminació a una torre a Embriaci a Itàlia.

La proposta de Fortià Arquitectes

En la intervenció projectada per Fortià Arquitectes, els búnquers del Castell de la Trinitat s’han il·luminat treballant amb un concepte d’il·luminació innovador, de traçat en ziga-zaga, que dona una atracció visual afegida i motiva al visitant a entrar en aquest espai soterrani. L'espai, amb la seva coberta còncava, té poca alçada. Es va decidir col·locar les lluminàries a la part superior de la galeria amb diferents angles d'orientació entre elles, per generar un traçat a l'espai que convidi el visitant a explorar el seu passat i descobrir com es protegia la costa de Roses als anys de la Guerra Civil. La il·luminació crea un espai sensorial, emocionant i segur per als visitants durant tot el seu recorregut. La ubicació i orientació de les lluminàries s’han estudiat per tal de crear una il·luminació contínua, ampliant la distància entre cada lluminària, la qual cosa ha permès aconseguir un projecte d'il·luminació de baix pressupost. La lluminària escollida per al projecte és la Trick d'iGuzzini.

El projecte va ser presentat a principis del 2024 als Premis Internacionals (D)arc Awards, que es convoca anualment i distingeix les millors intervencions en il·luminació arquitectònica a nivell internacional. Es va presentar dins la categoría Spaces.Low Budget, on van arribar a la final 12 projectes finalistes. A la cerimònia de lliurament de premis, que va tenir lloc a Londres el passat dimecres 27 de març, el projecte rosinc va ser guardonat amb el 1r Premi Internacional. El reconeixement es fa de forma extensiva a:

• Disseny lumínic: Paola Medina Querini

• Disseny arquitectònic: Fortià Arquitectes

• Client: Ajuntament de Roses

• Lluminària específica: Iguzzini

Restauració agrícola i paisatgística i museïtzació dels búnquers

El projecte ha tingut com objectiu la posada en valor i recuperació el patrimoni tradicional d’aquest important espai rosinc, de més de 6.000 m2, tant des d’una vessant arquitectònica, amb la creació d’itineraris entre pins i marges de pedra seca tradicionals rehabilitats, com paisatgística, amb la recuperació de cultius de vinya, olivera i fruitera, la creació d’un mirador, zones de descans i pícnic i nous recorreguts amb vistes panoràmiques de 360º al mar i al castell.

L’actuació ha volgut potenciar també l’arquitectura defensiva del municipi, recuperant el camí que unia les dues fortificacions de la Ciutadella i del Castell de la Trinitat, il·luminant i senyalitzant els búnquers de defensa de la postguerra existents a la part baixa del castell, arran de mar, incidint així també en la recuperació de la memòria històrica del municipi.

La il·luminació dels búnquers del Castell de la Trinitat. / Ajuntament de Roses

L’Ajuntament de Roses va encarregar l’any 2020 a l’estudi Fortià Arquitectes el projecte de rehabilitació i recuperació del patrimoni en pedra seca i búnquers al Castell de la Trinitat. L’actuació s’emmarca en el programa europeu PECT del FEDER del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. El projecte es va redactar l’any 2021 per part dels arquitectes Josep Maria Fortià, Xavier Raya i Raimon Bustos, amb la col·laboració de Roger Solé, marger, Eduard Muixach i Robert Madeo, assessors agrònoms, Paola Medina, assessora lumínica i Daniel Abad, arquitecte municipal. Els treballs es varen executar l’any 2022 per part de l’empresa Construccions Quera d’Agullana i varen ser dirigits per Sebastià Villena, arquitecte tècnic municipal.

El projecte, amb un cost de 235.000 euros, ha estat subvencionat en un 75% pels Projectes d’especialització i competitivitat territorial- PECT dels fons FEDER (un 50% a càrrec de la Generalitat, i un 25% de la Diputació de Girona), mentre que el 25% restant i l’IVA del projecte van a càrrec de l’Ajuntament.