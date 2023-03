Els turistes que visitin la Ciutadella i el castell de la Trinitat de Roses podran gaudir d'una visita immersiva amb realitat virtual i 3D per descobrir el patrimoni del municipi. L'Ajuntament ha impulsat aquesta iniciativa "pionera" a Catalunya per acostar la història als visitants a través d'una experiència on se'ls plantejaran reptes i jocs. "Podran participar des d'un enterrament del Neolític fins a la Guerra Civil", explica la regidora d'Urbanisme, Sílvia Ripoll.

El projecte ha costat 468.000 euros, la meitat dels quals s'han finançat a través de fons europeus. Els visitants que vulguin viure l'experiència ho podran fer per un preu de 8 euros. Comprar una copa ceràmica a la colònia grega de Rhode (425 a.C), preparar garum, buscar un monjo al monestir de Santa Maria (1400), localitzar la nau Triunfante enfonsada al golf de Roses el 1795 o buscar l'orgue del Castell de la Trinitat són alguns dels reptes que planteja la nova experiència immersiva que s'oferirà a partir d'ara a la Ciutadella i el Castell. Roses ha portat la realitat virtual al patrimoni amb un projecte pioner de tecnologies TIC que, d'alguna manera, "museïtza" en tres dimensions els espais més destacats de la història del municipi i permet fer un viatge al passat on el visitant n'és el protagonista. L'experiència immersiva utilitza ulleres en 3D que permeten al visitant interactuar amb els continguts i participar en un joc amb reptes posant a prova les seves habilitats. D'aquesta manera, poden reviure, per exemple, com era la vida dels habitants del barri hel·lenístic de l'antiga Rhode, l'activitat de la fàbrica de salaons romana, les sortides de les mercaderies des del port medieval o l'arribada de les galeres turques en el seu atac a Roses. El projecte, que ha dut a terme l'empresa Enginyeria de Sistemes Audiovisuals SL, ha costat 468.231 euros, el 50% dels quals han estat subvencionats pels fons FEDER; el 25% per la Diputació de Girona i la resta amb fons propis. Un nou atractiu turístic L'objectiu és oferir un nou atractiu turístic. "Fomenta el turisme del coneixement", assegura Ripoll. Els visitants que vulguin fer aquesta visita ho hauran de comunicat als accessos de la Ciutadella i el castell i ho podran fer per un preu de 8 euros. En aquests moments, es disposa de 18 ulleres en 3D però en cada monument ho podran fer simultàniament un màxim de sis persones per qüestions de seguretat.