Aquests són els llibres més venuts a les portes de Sant Jordi

'Història d’un piano' (Columna), de Ramon Gener; 'Un animal salvatge' (La Campana), de Joël Dicker; i 'Ocàs i fascinació' (Club Editor), d'Eva Baltasar lideren el rànquing dels llibres més venuts de ficció en català la setmana abans de Sant Jordi. El Gremi d’Editors ha publicat les obres més venudes entre el 8 i al 14 d'abril amb dades de Libridata. En l’apartat de no ficció en català hi ha l'última proposta de Quim Monzó, 'Ments preclares' (Libros de Vanguardia); 'Cremo!' (Columna), de Maria Nicolau; i ‘Tor: foc encès’ (La Campana), de Carles Porta. La novel·la de Joël Dicker i la pòstuma de Gabriel García Márquez destaquen en ficció en castellà; i en no ficció hi ha ‘Recupera tu mente, reconquista tu vida’ (Espasa), de Marian Rojas.

Al rànquing de ficció en català, segueixen a Ramon Gener, Joël Dicker i Eva Baltasar 'Al bosc s'hi ha d'arribar quan encara és fosc' (L'Altra), de Maria Arimany; i Xavier Coral a ‘Aprendre a esquivar les bales’ (La Campana). En el rànquing dels deu més venuts en català destaca la presència de dos títols de la saga ‘Blackwater’, Michael McDowell.

Pel que fa a la no ficció en català, després de Quim Monzó, Maria Nicolau i Carles Porta, estan en les primeres posicions 'Un cor furtiu' (Destino), de Xavier Pla; 'Cuines' (Ara Llibres), de Marc Ribas; i 'Tres mesos de vacances' (Rosa dels vents), de Neus Rossell. En literatura infantil i juvenil, el més venut és ‘Aprendre a llegir a l’escola de monstres’ (Montena), de Sally Rippin.

Més venuts en castellà

En ficció, els més venuts en castellà a Catalunya són ‘Un animal salvaje’ (Alfaguara), de Joël Dicker; 'En agosto nos vemos’ (Random House), de Gabriel García Márquez; 'La mujer furtiva', de Alicia Jiménez Barlett, a més de dos dels volums ‘Blackwater' (Blackie Books), de Michael McDowell entre les primeres deu posicions.

En no ficció, el llibre més venut és ‘Recupera tu mente, reconquista tu vida’ (Espasa), de Marian Rojas; ‘Hábitos atómicos’ (Diana), de James Clear; i 'La llamada' (Anagrama), de Leila Guerrero. L'apartat de literatura infantil i juvenil l'encapçala ‘Alas de sangre’ (Planeta), de Rebecca Yarrios.