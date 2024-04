Roses tornarà a acollir la sortida de la Transpyr el juny

Aquest matí s’ha fet la presentació de la sortida a Roses de l’edició 2024 de la Deporvillage Transpyr Coast to Coast, que se celebrarà del 9 al 15 de juny. La prova de set etapes i que arriba a la seva catorzena edició, canviarà de nou de direcció i enguany anirà d’est a oest enllaçant els municipis de Roses i Camprodon al Pirineu gironí, la Seu d’Urgell, Vielha, Bagnères de Bigorre, Oloron-Sainte-Marie, San-Jean-Pied-de-Port i Saint-Jean-de-Luz. amb una distància de gairebé 800 km l’itinerari de bicicleta de muntanya i 1000 km per la bicicleta de carretera, i un desnivell positiu que supera els 18.000 metres.

D’aquesta manera, Roses reprendrà el seu paper d’inici d’una aventura que ha sigut considerada varis anys una de les deu millors proves de mountain bike del món i que des de l’inici ha comptat amb la població de la Costa Brava com a punt de sortida o arribada.

El director de la prova, Oriol Sallent, ha apuntat la satisfacció de poder tornar a sortir a la badia més bonica del Mediterrani, un municipi on sempre han comptat amb plena col·laboració no només de l’ajuntament, també del sector hoteler i del club ciclista. En paraules seves, “Roses es converteix en el punt on el Pirineu troba el mar, simbolitzant la unió entre la Costa Brava amb el Pirineu de Girona. Es el lloc ideal per representar aquesta idea d’enllaçar dos mars a través d’una serralada”.

Una llegenda que creix

Ja és la catorzena edició d’una prova que atrau ciclistes de tot arreu, que ha fet gala de saber-se adaptar i innovar tecnològicament i esportivament, però que manté els seus atributs i alguns dels rituals que la fan única en el món, garantint l’experiència de viure en primera persona el canvi de paisatge físic però també cultural des del vessant mediterrani a l’atlàntic. La llegenda de que res torna a ser el mateix després de Transpyr Coast to Coast cada vegada és més coneguda per tot el planeta

Tal com s’ha explicat a la presentació, la missió de creuar els Pirineus en set dies s’ha mantingut intacta a totes les edicions de la prova, però les propostes de com aconseguir-ho s’han anat multiplicant amb el pas de les edicions per adaptar-se a les inquietuds dels participants.

Amb un 50% de participants estrangers i consolidada plenament al panorama internacional, la Deporvillage Transpyr Coast to Coast ofereix la possibilitat de participar en una bicicleta de muntanya, de carretera o elèctrica.

Roses, al costat de la Deporvillage Transpyr Coast to Coast com a motor de turisme i esport

A l’acte han participat autoritats com el tinent d’alcalde i regidor de Turisme de Roses, Félix Llorens, i el regidor d’Esports, Miguel Ángel Muñoz. Llorens ha destacat que "durant tots aquest anys de col·laboració entre Transpyr i Roses, Transpyr s'ha convertit en una cursa de referència dins el ciclisme i Roses s'ha anat convertit en una gran destinació en turisme actiu, en aquest cas el ciclisme de muntanya".

Per la seva banda, el regidor d’Esports ha reiterat el suport de Roses a aquesta aventura esportiva: “La missió de creuar els Pirineus en set dies em sembla tota una heroïcitat. Roses està al costat d’aquesta prova que durant varis anys ha sigut considerada una de les deu millors proves de mountain bike del món. La prova d'això, és que hi ha participants de tot el món”.

Un nou recorregut

Amb la voluntat de complir la missió amb la quan es va iniciar ara fa 15 anys, Transpyr Coast to Coast vol oferir rutes que creuin els Pirineus de costa a costa per generar impactes positius al territori per on passa. Per això, enguany tornarà a oferir un nou itinerari, una nova opció per unir els dos mars.

Un nou recorregut però el mateix esperit d’aventura tant a la versió degana, la muntanya com la ebike, amb els seus recorreguts millorats o la carretera i el repte Challenge Octave, que consisteix a afrontar un tram en cadascuna de les quatre etapes de territori francès en format de cronoescalada.