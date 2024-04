VÍDEO | Com eren les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres d'ara fa 30 anys?

Les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del 2024 agrupen actes com el concurs de Creus de Maig, la trobada gegantera, el pregó, la diada castellera... Però, com eren les Fires d'ara fa 30 anys, les de 1994? En aquest vídeo trobaràs un petit tastet de com se celebraven llavors les festes figuerenques. S'hi poden identificar actes com la Fira del Llibre Vell, la desfilada de carrosses, la trobada de puntaires, concerts, l'enlairada d'un globus aerostàtic, l'homenatge a la gent gran i el correfoc. Moltes d'elles són activitats actualment desaparegudes.