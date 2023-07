L’aigua ha sigut considerada popularment com la beguda més sana, ja que proporciona tant sals minerals com altres components beneficiosos per mantenir l’organisme hidratat i saludable. No obstant, un estudi portat a terme per científics de l’Escola de Salut Pública Harvard TH Chan ha demostrat que existeixen altres alternatives amb propietats equiparables a les de l’aigua.

Es tracta de ni més ni menys que el cafè i el te, dues begudes el consum de les quals comporta innombrables beneficis. Això sí, tal com defensen els autors de la investigació, és important no afegir-hi edulcorants. Antioxidants i colesterol Tots dos són una gran font de polifenols, substàncies amb propietats antioxidants, a més d’altres components saludables com els flavonols, l’àcid quínic, la quercetina i el cafestol. Més enllà de l’activació provocada per substàncies tan populars com la cafeïna i la teïna, aquestes també tenen un impacte positiu en la regulació del sucre i el colesterol, ja que contribueixen a reduir aquest lípid i els triglicèrids que es troben a la sang. Això, al seu torn, ajuda a reduir el risc de patir afeccions cardiovasculars o malalties com la diabetis.