Flaire de lectura

Parades a Figueres per Sant Jordi. / Jordi Blanco

Segur que si us demanen quines olors us porten bons records d’infantesa i que encara perduren, en el pòdium de la llista estarà la flaire de les pàgines d’un llibre nou.

Potser generada per la química de la tinta, la pasta de paper o la suavitat dels fulls i que es manté malgrat els anys i es repeteix cada cop que n’encetem un.

En el meu cas, just després de llegir el títol i l’autor, el meu nas s’acosta al ventall de pàgines que, passant a tota velocitat, m’envien els inputs de plaer que tant enyoro.

A més, es barreja amb la curiositat de llegir allò que algú, amb molt de mèrit, ha escrit i que em permetrà endinsar-me en una història, viure altres vides, de posar-me en la pell del protagonista, viatjar a altres llocs o altres temps.

Em dol quan m’assabento del tancament d’una llibreria, i saber que algú perdrà aquella felicitat que em produïa entrar a can Lara o a can Masdevall, amb la seva olor característica, passejar entre prestatges, tafanejar i, si no tenia una idea clara, deixar-me convèncer per les explicacions de la coberta posterior.

Malauradament, aquests establiments no passen per bon moment, el nivell de lectura entre els joves sembla més aviat escàs i afegit a la proliferació dels estris electrònics, més freds i sense aquella olor de paper imprès, fa que als pobres llibreters se’ls faci difícil sobreviure.

Caldrien més iniciatives com la del poble de Calonge, que ha ajudat a obrir vuit llibreries en els darrers anys, amb força èxit de visitants encuriosits, atrets per un projecte cultural únic.

De totes maneres, dimarts vinent, com cada Sant Jordi, viurem un somni, un miratge, amb les places, les rambles, i els racons dels pobles i ciutats plenes de parades de llibres, de gent tafanejant les portades, d’escriptors orgullosos, de llibreters fent calaix i de converses interessants, que ens faran gaudir d’un dia, com hauria de ser cada dia.

I en arribar a casa, olorarem les pàgines i experimentarem el plaer de la lectura, serena i pausada, per salut mental i per ajudar a fer-nos millors persones.