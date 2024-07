Una llei de convivència

Escorcollen un bar de Figueres on es venia droga i intervenen estupefaents i 4.415 euros. / Mossos

Tot i que, potser, un bon percentatge dels lectors d’aquestes ratlles no visqui a Figueres ciutat, estarem d’acord que el que passa a la capital ens afecta a tots plegats, entre altres coses perquè necessitem acostar-nos-hi, hi tenim lligams o dependència directa o indirecta.

Val a dir que quan en Jordi Masquef exposava el seu programa i parlava sobre la inseguretat que viu la ciutat, ens hi veiem ben representats. Em consta que està fent els possibles per redreçar aquest greu problema, però topa amb allò que tots sabem, que cap govern, de més alt rang, és capaç d’arreglar. Tal com estan fetes les lleis sobre delinqüència, mai podrem erradicar el problema.

"Tal com predica l’alcalde Masquef, cal fer neteja, buidar de desvagats les ciutats i això només s’aconsegueix amb contundència legal i rectitud, fent valer l’autoritat de la policia"

A tot això, hem d’afegir els lladres que a l’estiu arriben per fer l’agost a costa els turistes, amb robatoris ràpids i concisos a apartaments i cotxes. Les economies submergides i el tràfic d’estupefaents mouen diners ràpids que difícilment es guanyen treballant i si hi afegim ajudes socials poc controlades, que tots paguem, àdhuc d’una malentesa condescendència a aquestes classes social suposadament desfavorides, només fem que engreixar el problema. Tal com predica l’alcalde Masquef, cal fer neteja, buidar de desvagats les ciutats i això només s’aconsegueix amb contundència legal i rectitud, fent valer l’autoritat de la policia, amb lleis a l’alçada, que no permetin la reincidència, que els detinguts no surtin al càrrec al cap de dues hores, que sàpiguen que qui la fa, la paga a un preu molt alt. Per aconseguir això cal que la legislació s’endureixi. Però, quan això es planteja seriosament és quan es manifesta la hipocresia política d’aquells que només actuen de cara a la galeria, no fos cas que els baixin els vots. Hem de fer fressa i demanar solucions, que impliquen desenvolupar una forta llei de convivència, mentre això no passi, no hi haurà convivència, ni a Figueres, ni enlloc.