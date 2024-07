Mirant el mar

Costa empordanesa / Arxiu

Tot i que la plana riallera que descriví Joan Maragall estigui enclava en un pla, a peu de muntanya i vora el mar, estic segur que, a la cabana, el pastor i la sirena miraven l’horitzó blau. Potser sí que, en els mesos més freds, ens ve de gust anar a caçar bolets o trepitjar neu, si n’hi ha, però quan el sol cau amb força, la gent tira cap a mar.

Els 214 quilòmetres de costa de l’Alt Empordà, amb platges, penya-segats i cales paradisíaques, són un paradís per als navegants. Tenim la marina residencial més gran d’Europa i, darrere d’ella, l’oblidada i poc valorada, però també extensa Santa Margarida. Ports de primer nivell, clubs nàutics i caladors, tots al voltant d’una de les badies més icòniques del món, com és la de Roses. Amb aquesta presentació, no és estrany que hi hagi gent que, a l’estiu, a mig matí, badi a la platja petita d’Empuriabrava, tot veient la corrua de vaixells que enfilen la bocana per obrir-se al mar i passar un dia de navegació i esbarjo. A la badia de Cadaqués es dibuixen rengleres de boies i les idíl·liques cales acullen navegants que passen dies de bany i sol.

Cal dir que la nostra tradició marinera d’esbarjo no es limita a les grans eslores, motos d’aigua i llanxes potents. Hi ha una gran flota de bots i vaixells modestos, velers i pescadors d’estar per casa, que surten a costejar sovint. Però, com és costum, hi ha veus que consideren que aquest turisme d’elit no convé, que contamina i malmet el medi ambient, tot i que l’activitat no va gaire més enllà de 4 mesos a l’any. I es mostren contraris a decisions que ho afavoreixin, com la inversió de 625.000 euros que ha anunciat Ports de la Generalitat, per modernitzar les instal·lacions del Port de Llançà.

És important posar en valor el que significa la indústria nàutica a casa nostra, empreses de lloguer, clubs de vela, varadors i empreses de reparació i pupil·latge de les més reconegudes del continent, que donen feina a molta gent durant tot l’any. I fins i tot una escola nàutica, finançada per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, que forma joves per iniciar-se en aquest interessant món laboral.

Els grecs ja ho varen veure clar i nosaltres, directes descendents d’aquells que varen construir el primer port de la nostra comarca, sabem que pel mar, arriba la vida.